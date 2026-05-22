Pia deciderà di non dire a Curro che Leocadia ha tolto la vita a Jana nelle prossime puntate de La Promessa.

Le anticipazioni rivelano che, nonostante Pia abbia scoperto la verità su Leocadia, la terrà per sé. Tra lei e Curro i rapporti non saranno più quelli di un tempo e la donna non se la sentirà di turbare il ragazzo e la famiglia, almeno fino a quando no si risolverà la questione del titolo.

Freddezza tra Curro e Pia a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano grandi verità e cambiamenti nelle prossime puntate della soap spagnola.

In Italia, Curro e Pia hanno stretto un legame che diventa ogni giorno più importante, ma in futuro tra i due ci sarà una grave rottura. Pia, infatti, si deciderà a rivelare a Curro il suo grande segreto: "Ho ucciso io tuo nonno". La confessione di Pia arriverà troppo tardi per Curro che per anni si è fidato della domestica e a lei ha confidato i suoi più grandi segreti. Il ragazzo non potrà accettare che la sua migliore amica gli abbia mentito per così tanto tempo e la prima reazione sarà furiosa nei suoi confronti. Nei giorni successivi, Pia proverà a riallacciare i rapporti e si scuserà con Curro. Quest'ultimo la perdonerà, ma la grande amicizia che c'era un tempo sembrerà ormai irrecuperabile.

Tra i due ci sarà freddezza e diffidenza proprio quando Pia arriverà ad una verità sconvolgente. Indagando sulla presunta amante di Cristobal, infatti, Pia scoprirà un nome: Mercedes del Amor. La domestica farà mente locale e si ricorderà della firma sul quaderno della gioielleria Llop. Collegando tutto, Pia capirà che Leocadia è l'assassina di Jana ed è stata lei a comprare il veleno dalla gioielleria.

La decisione inaspettata e sofferta di Pia

Nelle prossime puntate de La Promessa, Pia scoprirà la verità sulla morte di Jana e sarà a dir poco sconvolta. La donna farà molta fatica a trattenere la rabbia nei confronti di Leocadia che, ignara di tutto, continuerà a ordinarle delle commissioni. Il volto di Pia, però, la tradirà, tanto che la domestica dovrà dirsi indisposta pur di giustificare il suo profondo cambiamento.

Curro, intanto, non avrà idea di quello che sta succedendo e sarà in partenza con Angela per incontrare il re. Pia rifletterà per giorni sul da farsi, ma poi deciderà di non rivelare a Curro che Leocadia ha ucciso Jana. La donna preferirà restare in silenzio per non turbare a quiete del palazzo, almeno fino a quando non si risolverà il problema del titolo di Curro.