Pia scriverà una lettera a Curro e gli rivelerà il più grande segreto della signora De Figueroa nelle prossime puntate de La Promessa: "Leocadia ha eliminato Jana".

Le anticipazioni spiegano che Pia non avrà il coraggio di parlare con Curro, ma il silenzio la distruggerà. Per questo motivo, la donna metterà nero su bianco i suoi sentimenti e la verità che ha scoperto.

Leocadia tradita dal suo pseudonimo

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Pia scoprirà che Leocadia ha comprato il veleno per Jana. La donna riuscirà a risalire alla signora De Figueroa a causa del suo pseudonimo: la marchesa Mercedes del Amor.

Scoprire la verità sarà un trauma per Pia che riuscirà a stento a trattenere la rabbia contro Leocadia. Quest'ultima rimprovererà Pia per la sua distrazione e la domestica se la caverà spiegando che non si sente bene. Nei giorni seguenti, Pia si sentirà distrutta ma deciderà di non rivelare a Curro la verità su Leocadia. A frenare la domestica sarà la distanza che il ragazzo ha preso da lei dopo aver saputo che ha tolto la vita a suo nonno, il barone de Linaja. Pia deciderà di restare in silenzio anche perché Curro e Angela saranno in partenza e non se la sentirà di rovinare il viaggio ai ragazzi. Quando Curro andrà via, Pia non sarà in grado di riprendere le attività di sempre e i suoi errori rischieranno di farle perdere il posto di lavoro.

Cristobal minaccerà la domestica dicendole che se non torna a lavorare ai ritmi di sempre sarà costretto a mandarla via.

Pia rischierà il posto di lavoro a La Promessa

Nelle prossime puntate de La Promessa, Teresa chiederà a Pia di confidarsi con lei, ma la domestica si rifiuterà di dirle cosa ha scoperto. Pia deciderà di scrivere una lettera a Curro, visto che non riuscirà a parlargli di persona. Con gli occhi pieni di lacrime, Pia metterà nero su bianco i suoi sentimenti e la sua verità. "Perdonami se non ho il coraggio di parlarti", scriverà, "Ci siamo sempre sbagliati: non è stato Lorenzo a togliere la vita a Jana". La domestica continuerà: "Leocadia ha ucciso Jana, è stata lei a comprare il veleno". Prima di salutare Curro, Pia gli prometterà che appena avranno modo di farlo gli spiegherà di persona come ha fatto a scoprire tutto. Il grande segreto di Leocadia, ormai, avrà i giorni contati.