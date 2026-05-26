Vera si traferirà al piano nobile nelle prossime puntate de La Promessa, quando emergerà la sua identità.

Le anticipazioni rivelano che Alonso verrà a sapere da Manuel che Vera è la figlia dei duchi di Carril. Il marchese non potrà accettare che la ragazza continui a lavorare come cameriera e la accoglierà al piano nobile come ospite. Lorenzo e Leocadia si divertiranno a punzecchiare la ragazza.

Tutti a La Promessa scopriranno le origini di Vera

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che la vita di Vera vedrà un enorme cambiamento. Tutto avrà inizio quando suo padre Gonzalo scoprirà che la ragazza lavora come cameriera al palazzo De Lujan.

Il duca sarà furioso, ma userà il nuovo status di sua figlia per ricattare Manuel e guadagnare il più possibile dal suo investimento. "Vi denuncerò per aver rapito mia figlia", dirà il duca, certo che nessuno crederebbe che Vera stia lì per sua scelta. A Manuel non resterà altro che dire tutto ad Alonso che proverà a mediare con Gonzalo, ma senza successo. La sera, a cena, Lorenzo si divertirà come sempre ad umiliare la servitù e nel suo mirino questa volta finirà Vera. Alonso chiederà rispetto per la ragazza, ma quando vedrà Lorenzo continuare sbotterà: "Vera non è solo una cameriera", urlerà, "È la figlia dei duchi di Carril". La rivelazione di Alonso, davanti a tutti, segnerà un nuovo inizio per Vera che assisterà alla scena incredula e imbarazzata e andrà via senza dire una parola.

La nuova vita di Vera tra i nobili

Nelle prossime puntate de La Promessa emergerà la verità sulle origini di Vera. La ragazza chiederà ad Alonso di lasciarle continuare il suo lavoro da cameriera, ma il marchese non potrà permetterglielo. Alonso chiederà a Vera, o meglio Mercedes, di restare sua ospite, ma al piano nobile: "Sarai una di noi". Per Vera inizierà una nuova vita, ma non tutti apprezzeranno questo cambiamento. Leocadia e Lorenzo non perderanno tempo per provocare la ragazza alla sua prima cena con loro. Vera, tuttavia, saprà rispondere a tono lasciando tutti senza parole. La ragazza spiegherà a Leocadia che l'esperienza tra la servitù potrebbe essere utile a tutti loro per comprendere meglio il senso della vita.