Curro, Pia e Vera vedranno sul giornale l'articolo della misteriosa scomparsa di Esmeralda nelle prossime puntate de La Promessa.

Le anticipazioni rivelano che Vera temerà per la vita di Lope, infiltrato a casa dei Duchi da diversi giorni. Il cuoco non darà notizie di sé nonostante la promessa di telefonare all'ufficio postale. Curro e Pia proveranno a tranquillizzare Vera, ma non sarà affatto facile.

Preoccupazione a La Promessa per Lope

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che le indagini di Lope proseguiranno al palazzo dei duchi di Carril.

Il fidanzato di Vera si presenterà come un attore, amico della duchessa Amalia e il signor Gonzalo sembrerà credergli dopo un'iniziale diffidenza. Tutto procederà secondo i piani, anche se non sarà facile recuperare il quaderno dorato. Lope vedrà il quaderno che cerca e scoprirà che il duca di Carril lo custodisce nel suo studio, ma dovrà trovare il momento giusto per riuscire a prenderlo. Un giorno, mentre sarà a colazione con i duchi, Lope vedrà Gonzalo agitarsi e tornare in fretta nel suo studio dopo aver letto il giornale. Il quotidiano arriverà anche a La Promessa e Vera, Pia e Curro vedranno la notizia principale: Esmeralda è scomparsa e nessuno sa dov'è. Il pensiero di Vera andrà a suo padre, perché la ragazza sospetterà che Gonzalo abbia coinvolto la stampa affinché nessuno sospetti di lui.

Paura per il silenzio di Lope

Nelle prossime puntate de La Promessa, Curro e Pia proveranno a calmare Vera, dicendole che il duca potrebbe essere estraneo alla sparizione di Esmeralda. I due amici ipotizzeranno una fuga volontaria della donna, sperando che stia bene e sia nascosta da qualche parte. Vera temerà per la vita di Lope, infiltrato a casa dei Duchi e in una situazione che potrebbe rivelarsi molto pericolosa. Per tranquillizzare la sua amica, Curro proporrà di cederle il posto quando andrà all'ufficio postale per l'appuntamento telefonico con Lope. La cosa non sarà possibile a causa dei turni di lavoro imposti dal nuovo maggiordomo Cristobal. Quando Curro si recherà all'ufficio postale, però, non arriverà nessuna telefonata di Lope e questo metterà in allarme Vera.