Cristobal e Leocadia hanno una storia d'amore dai tempi di Cruz: è quanto emergerà nelle prossime puntate de La Promessa.

Le anticipazioni rivelano che Leocadia prova per Cristobal un sentimento profondo che la rende fragile. Sarà proprio per stare con lui che Leocadia convincerà Alonso ad assumerlo.

Cristobal nuovo maggiordomo de La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che un nuovo personaggio è pronto a movimentare le trame della soap spagnola. Si tratta di Cristobal che arriverà al palazzo come nuovo maggiordomo. Ancora una volta Leocadia saprà manipolare Alonso e riuscirà a convincerlo che Cristobal è l'uomo giusto da assumere.

Il marchese, dopo l'addio a Romulo, era certo di cedere il posto da maggiordomo a Ricardo, ma Leocadia cambierà le carte in tavola. Quando tutta la servitù sarà riunita per l'annuncio del nuovo capo, sarà molto delusa nel vedere che Ricardo non ha ottenuto il posto che gli spettava di diritto. Ma Perché Leocadia tiene così tanto alla presenza di Cristobal al palazzo? La risposta arriverà nelle prossime puntate e non ha nulla a che vedere con la grande professionalità del maggiordomo. Emergerà, infatti, che Cristobal è l'amante storico di Leocadia e la loro relazione proseguirà in segreto anche a La Promessa. Quella della signora De Figueroa per il nuovo maggiordomo, tuttavia, non sarà solo una semplice passione, ma un sentimento profondo.

Il lato fragile di Leocadia: l'amore per Cristobal

Nelle prossime puntate de La Promessa, Leocadia e Cristobal si lasceranno andare più volte alla passione. Tra i due sarà chiaro che la relazione va avanti dai tempi di Cruz ed emergerà anche un lato fragile di Leocadia. La gelida signora De Figueroa, infatti, si mostrerà molto debole di fronte al sentimento che prova per Cristobal e quando rischierà di perderlo non avrà più difese. Quando Leocadia scoprirà che Cristobal e Teresa hanno una relazione, farà di tutto per tenere con sé il maggiordomo e gli dichiarerà tutto il suo amore. Per la prima volta, la donna rivelerà a Cristobal che non lo ha mai considerato un passatempo come lui credeva, ma che prova un sentimento sincero e profondo da anni per lui.