Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma nelle prossime settimane su Rete 4 rivelano che Ricardo Pellicer prenderà un'importante scelta per vivere la storia d'amore con Pia Adarre alla luce del sole. L'uomo chiederà a Padre Samuel di ottenere l'annullamento delle sue nozze con Ana ma andrà incontro ad una brutta sorpresa.

Pia al settimo cielo all'idea di vivere la storia con Ricardo alla luce del sole

Tutto inizierà quando Pia confiderà a Ricardo di aver ucciso tanti anni prima il barone Juan, nonché padre di Cruz e di suo figlio Diego, concepito in seguito ad uno stupro.

L'uomo, intanto, verrà ridimensionato ad aiuto camera dopo l'arrivo di Cristobal come maggiordomo capo. Ricardo cercherà di tranquillizzare Pia in merito al suo segreto. Santos, invece, continuerà a considerare la domestica come una persona cattiva. Una sera, i due inizieranno a baciarsi appassionatamente. Ricardo, a questo punto, deciderà di sciogliere il vincolo matrimoniale con Ana, ricorrendo alla Sacra Rota grazie al ritorno di Padre Samuel. Pia apparirà al settimo cielo all'idea di vivere la storia con l'uomo alla luce del sole.

Ricardo vuole l'annullamento delle nozze con Ana

Le anticipazioni della soap opera rivelano che Ricardo si recherà da Samuel per affrettare le procedure per la richiesta di annullamento delle nozze con Ana ma andrà incontro ad una brutta sorpresa.

Il prelato spegnerà ogni tipo di speranza dell'uomo quando gli ricorderà che dal matrimonio è nato Santos. Secondo il prelato, l'esistenza del giovane renderà impossibile l'annullamento del matrimonio agli occhi della chiesa. Per questo motivo, la felicità per Pia e Ricardo apparirà molto lontana. Allo stesso tempo, Cristobal inizierà a notare una certa sintonia tra i due e per questo interrogherà tutto lo staff sulla strana natura del loro rapporto.

Leocadia non ha avuto alcuna pietà per sua figlia

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda ad inizio maggio sui teleschermi di Rete 4, Romulo ha informato Alonso della sua decisione di lasciare la tenuta per rifarsi un futuro in una cittadina di mare insieme ad Emilia.

Leocadia, invece, ha fatto visita ad Angela, che si è accampata nei giardini della tenuta per non andare in Svizzera dove riprendere i suoi studi in legge. La donna non ha mostrato alcuna pietà alla figlia nonostante sia apparsa in condizioni di salute molto precarie. Infine Esmeralda ha informato Curro che la gioielleria viene usata come copertura per loschi affari. La donna ha detto all'ex baronetto che ogni oggetto come il braccialetto col cianuro è stato registrato in un quaderno.