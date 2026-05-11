Manuel sarà stupito da una ragazza alla festa a La Promessa nella puntata di sabato 16 maggio: "Sono Enora Mendez", dirà, "Ho ordinato i tre motori e sono la spia".

Le anticipazioni rivelano che Manuel sarà sconvolto dalle rivelazioni della ragazza e la accuserà di aver fatto perdere tempo a lui e Toño per il lavoro sui motori. Enora proverà a giustificarsi dicendo che è stata mossa dalla grande passione che ha per i motori.

Una misteriosa invitata alla festa a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che la festa in onore di Adriano sarà al centro delle trame.

Manuel non avrà intenzione di parteciparvi e ne parlerà con Alonso, certo che sia un modo per cercargli una nuova moglie. Il marchese negherà le ipotesi di suo figlio e gli chiederà di sforzarsi ed essere tra gli invitati. Manuel, alla fine, cederà, ma se ne pentirà nel giro di pochi minuti. Appena il marchesino farà il suo ingresso alla festa, infatti, sarà al centro delle attenzioni di tutte le ragazze single, arrivate lì con l'unico scopo di sedurlo. Manuel farà di tutto per schivare le ragazze, ma una di essere non lo lascerà in pace fino a quando non accetterà di ascoltarla. La sconosciuta riuscirà a catturare l'attenzione di Manuel dicendogli di avere qualcosa di importante da rivelargli: "Sono Enora Mendez", dirà, "Io sono il Mendez che ha commissionato i tre motori".

Il marchesino sarà sconvolto dalle dichiarazioni della ragazza che avrà ancora qualcosa da dirgli.

La verità di Enora e la reazione brusca di Manuel

Nella puntata de La Promessa in onda il 16 maggio, Enora spiegherà a Manuel che lo sta seguendo da diverse settimane. "Sono io la spia dell'hangar", dirà ammettendo di essersi intrufolata più volte nel suo laboratorio. Manuel non avrà parole, ma rimanderà la conversazione con Enora a più tardi, direttamente nell'hangar. Qui la ragazza conoscerà anche Toño e rivelerà il vero motivo che l'ha spinta ad effettuare il falso ordine e a spiare il lavoro di Manuel. Enora racconterà la sua grande passione per i motori e chiederà a Manuel di perdonarla perché ha agito solo perché è molto interessata al suo lavoro. Il marchesino, però, non vorrà saperne: "Ci hai fatto perdere tempo ed energie", dirà riferendosi al falso ordine.