Don Facundo, l'aggressore di Angela, invierà un pacchetto e un biglietto a La Promessa per farsi perdonare della ragazza nella puntata di martedì 19 maggio.

Le anticipazioni rivelano che sarà Lorenzo ad invitare Angela ad aprire la scatola e leggere il bigliettino. Oltre ai cioccolatini, da parte di don Facundo ci sarà un invito ad incontrarsi per chiarirsi. Angela non avrà nessuna intenzione di rivedere il marchese, ma il Capitano insisterà.

Una festa movimentata per Angela a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Angela saprà come farsi rispettare alla festa.

Tra gli amici di Lorenzo, infatti, ci sarà un certo don Facundo, marchese de Andujar che si avvicinerà molto alla ragazza. L'uomo prenderà di mira Angela e arriverà a molestarla, prima con le parole e poi con i gesti. Quando la figlia di Leocadia proverà ad andare via, il marchese la toccherà e lei perderà la pazienza. Angela colpirà con un pugno don Facundo che crollerà di fronte a tutti gli amici alla festa. L'affronto sarà gravissimo e Angela se ne renderà conto, ma la ragazza si farà forza sul suo diritto di difendersi. Nei giorni successivi, Lorenzo le farà capire che il suo gesto avrà delle conseguenze perché ha umiliato pubblicamente un uomo molto influente. Angela, tuttavia, proverà ad ignorare e dimenticare il brutto episodio.

Petra ascolterà la conversazione di Angela e Lorenzo

Nella puntata de La Promessa di martedì 19 maggio, Angela si troverà con Lorenzo quando arriverà per lei un pacchetto accompagnato da un bigliettino. Appena la ragazza vedrà che il mittente è il marchese de Andujar preferirà non aprire il regalo e non leggere il contenuto del biglietto. Lorenzo insisterà e alla fine sarà lui stesso a scoprire il contenuto della scatola che conterrà dei cioccolatini. "Un modo dolce per rimediare ad uno spiacevole episodio", dirà il Capitano, suggerendo ad Angela di leggere il biglietto. Dopo diverse esitazioni, la ragazza, costretta da Lorenzo, leggerà le parole del suo aggressore che le chiede perdono e la invita a vedersi per chiarirsi faccia a faccia. Il Capitano suggerirà ad Angela di recarsi da don Facundo per risolvere la questione, ma lei si rifiuterà di farlo. Nel frattempo, Petra ascolterà tutta la loro conversazione.