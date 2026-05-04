"C'è un quaderno con i nomi dei mandanti dei reati della gioielleria": questa rivelazione di Esmeralda darà una pista a Curro nella puntata de La Promessa di mercoledì 6 maggio: la donna dirà che la sua copertina è dorata ed è nelle mani di Jacinto Iglesias.

Le anticipazioni rivelano che grazie alle informazioni di Esmeralda, Curro capirà che a capo dell'organizzazione criminale c'è il padre di Vera. Jacinto, infatti, è il braccio destro del duca di Carril da molti anni.

Il ritorno di Esmeralda a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Curro rivelerà a Esmeralda le sue vere origini e le spiegherà la triste storia di Jana.

Il giovane dirà alla venditrice che sta indagando sulla tragica morte di sua sorella per scoprire chi ha acquistato il veleno dalla gioielleria. Esmeralda andrà via dal palazzo senza dire nulla, delusa dalla presa in giro di Curro che si era spacciato per un nobile interessato ad un collier. Qualche giorno dopo, però, Esmeralda tornerà a La Promessa per parlare con Curro, colpita dalla sua triste storia. La donna inizierà col dire che non ha scelto di fare il suo lavoro e all'inizio non sapeva neanche di cosa si trattasse. Esmeralda spiegherà che lei lavorava al mercato e un nobile l'ha avvicinata e le ha proposto di lavorare in gioielleria. La donna ammetterà che per lei la vita era migliorata di molto: guadagnava molto di più di prima con un lavoro poco faticoso.

"Poi le cose cambiarono", dirà Esmeralda, "Mi resi conto che non si vendevano solo gioielli, ma anche reati". Curro la implorerà di dirgli chi ha acquistato il veleno per Jana, ma lei non saprà rispondergli e gli spiegherà come funzionano le cose nella gioielleria Llop.

Il padre di Vera a capo della gioielleria Llop

Nella puntata de La Promessa di mercoledì 6 maggio, emergerà che nella gioielleria Llop si fa il massimo per conservare l'anonimato dei clienti. Esmeralda spiegherà che chi commissiona i reati non si fa mai guardare in faccia e non si reca mai direttamente in quel luogo. La donna, però, darà un'informazione molto utile a Curro: "C'è un quaderno con una copertina dorata che contiene i nomi dei mandanti dei crimini".

Il prezioso documento è nelle mani di Jacinto Iglesias, braccio destro del proprietario della gioielleria. Quando Curro parlerà con Pia e Lope di tutto quello che che gli ha detto Esmeralda, sarà facile risalire al capo di tutta l'organizzazione: il padre di Vera. Jacinto Iglesias, infatti, è da anni il braccio destro del duca di Carril.