Le anticipazioni de La Promessa delle puntate dal 25 al 31 maggio 2026 rivelano che alla tenuta si respirerà un clima piuttosto teso a causa dell'arrivo del nuovo maggiordomo Cristobal. Quest'ultimo prenderà delle decisioni che creeranno molto sgomento, soprattutto in Ricardo, disperato per aver perso la sua posizione. Martina, allora, farà una proposta. Tra Angela e Curro, invece, scoppierà la passione, mentre la donna si ribellerà alla decisione della madre e di Lorenzo di mandarla via, così farà loro una promessa.

Anticipazioni La Promessa al 31 maggio: arriva il nuovo maggiordomo Cristobal e crea caos

Nelle prossime puntate de La Promessa, Don Cristobal arriverà alla tenuta in qualità di nuovo maggiordomo. Sin da subito si percepirà il suo carattere spigoloso generando molte tensioni nella famiglia e nella servitù. Il più provato di tutti sarà certamente Ricardo, rammaricato per aver perso il suo incarico. Martina, proporrà la divisione delle terre. Cristobal deciderà di non riassumere Santos, suscitando ulteriori malumori tra i dipendenti. In un secondo momento, poi, l'uomo cambierà idea grazie all'intercessione di Pia e Ricardo, che riusciranno a convincerlo a riassumere Santos.

Angela e Curro travolti dalla passione, forti tensioni tra Catalina e Martina

Tra Catalina e Martina continueranno ad esserci degli scontri sulla gestione della tenuta, mentre il barone di Valladares protesterà a causa dell'aumento dei salari dei contadini. Nel frattempo, la scomparsa di Esmeralda metterà tutti in subbuglio. Angela si ribellerà alla madre e a Lorenzo che hanno disposto il suo allontanamento. Allo scopo di far cambiare loro idea prometterà di continuare gli studi. Leocadia sarà molto ostile per l'assunzione di Enora disposta da Manuel in precedenza.

Su di un altro versante, poi, Angela e Curro si lasceranno travolgere dalla passione, mentre Martina incontrerà il barone senza ottenere alcun risultato e questo genererà un nuovo scontro con Catalina, rendendo il loro rapporto sempre più astioso e pieno di insidie. Federico, infine, metterà al corrente Lope della scomparsa della sorella Mercedes.