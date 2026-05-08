In occasione della nuova settimana de La Promessa in onda da domenica 10 a sabato 16 maggio, le trame vedono diversi colpi di scena. Durante il party per celebrare il titolo nobiliare di Adriano e Catalina, Angela viene importunata dal marchese de Andujar. Manuel invece riceve una lettera da Cruz che leggerà e poi brucerà, ma ad Alonso dirà di non averla mai aperta.

Anticipazioni La Promessa

Le anticipazioni legate ai nuovi episodi de La Promessa, vedono Curro e Pia preoccupati per la sparizione di Esmaralda ma il ragazzo è in ansia anche per Angela al punto da osservare attentamente come Lorenzo si comporta con la ragazza.

Intanto alla tenuta ritorna Petra ed è disposta a tutto pur di tornare a ricoprire il ruolo di governante: a differenza di Romulo e Pia, Leocadia le offre tutto il suo supporto.

Nel frattempo, alla tenuta è tutto pronto per organizzare il party in onore del titolo nobiliare acquisito da Adriano e Catalina ma Manuel non intende partecipare perché convinto che la sua presenza serva solamente a trovargli una compagna. Durante i festeggiamenti Lorenzo rimprovera Angela, ma Curro che vede tutto interviene per prendere le difese della donna. La serata sembrava essersi conclusa nel migliore dei modi nonostante l'ostilità di Petra, ma ad un certo punto Angela viene importunata dal marchese di Andujar al punto che finisce per colpire.

Infastidita per le avances del marchese, la donna mette al corrente Lorenzo che se i suoi amici non la smetteranno procederà con una denuncia. Infine Manuel mente ad Alonso riguardo una lettera ricevuta da Cruz: il diretto interessato ha rivelato di non aver mai aperto la missiva ricevuta, quando in realtà ha letto il contenuto e poi bruciato la lettera.

La reazione di alcuni utenti del web

Su X, non sono mancate le reazioni dei fan affezionati alla tv soap targata Mediaset. Un utente ha detto: "Ma povera Angela. Che cos'altro deve succedere a questa donna?". Un altro utente ha criticato Leocadia: "Solo lei poteva supportare il ritorno di Petra". Un ulteriore utente ha criticato Adriano: "Ma perché prima accetta il titolo di conte e poi non vuole?". Un altro utente ha invece commentato l'atteggiamento di Manuel: "Chissà cosa c'è scritto nella lettera che vuole nasconderla ad Alonso".