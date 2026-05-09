Negli episodi de La Promessa in onda dal 10 al 16 maggio, Manuel scoprirà che alla festa parteciperanno diverse figli nubili dei nobili e non vorrà partecipare. In seguito però cambierà idea e conoscerà Enora Mendez.

Inoltre Angela sarà importunata al party e dirà a Lorenzo che denuncerà i suoi amici se proseguiranno, mentre Vera accetterà di aiutare Lope.

Pia cerca di far cambiare idea a Lope

Petra ritornerà nella tenuta con il chiaro proposito di riprendersi il posto da governante. Intanto Maria accuserà espressamente Padre Samuel di avere riportato lui la donna a La Promessa.

Inoltre Lope inviterà a più riprese Vera ad aiutare ad entrare nell'abitazione della sua famiglia e questo nonostante tutti i potenziali pericoli, ma Pia cercherà di far cambiare idea al giovane in ogni modo.

Nel frattempo Catalina spiegherà ad Adriano come comportarsi alla festa. In tutto questo, Lorenzo rimprovererà Angela e Curro difenderà la giovane, ma il Capitano approfitterà della situazione per dire che lui è innamorato della giovane De Figueroa. Manuel, invece, scoprirà grazie a Romulo che molti nobili saranno accompagnati alla festa dalle figlie nubili e si rifiuterà di partecipare. Il marchesino infatti non vorrà conoscere incontrare nessuna nuova donna.

Romulo spera che la festa proceda bene

Romulo riferirà a Curro che non potrà prendere parte al party su espressa scelta di Leocadia. Baeza spronerà a servitù a lavorare al meglio, così da chiudere bene la sua carriera. A parte le ripetute ostilità di Petra, ogni cosa risulterà perfetta. Intanto Vera darà un aiuto a Lope per farlo introdurre nella casa di famiglia e Pia chiederà a Leocadia il permesso per fare assentare Ruiz qualche giorno dalla tenuta.

Nel frattempo Adriano al party si mostrerà nervoso e commetterà parecchi errori. In tutto questo, Manuel inizialmente si rifiuterà di partecipare, ma in seguito cambierà idea ed alla festa conoscerà Enora Mendez. Angela, invece, sarà infastidita dal marchese de Andujar ed alla fine lo colpirà.

La giovane farà presente a Lorenzo che denuncerà ogni cosa se i suoi amici insisteranno con le molestie.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Curro è stato vicino a scoprire la verità in merito alla morte di Jana ed insieme a Lope hanno cercato di introdursi nell'abitazione del padre di Vera per prendere un quaderno importante.

Inoltre Alonso ha annunciato l'addio ormai prossimo di Romulo alla tenuta, mentre Leocadia ha assegnato alla figlia di compilare gli inviti dei presenti alla festa di Adriano e Catalina.