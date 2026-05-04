Le anticipazioni de La Promessa delle puntate che andranno in onda su Rete4 dal giorno 11 al giorno 17 maggio 2026 rivelano che non mancheranno colpi di scena e momenti concitati. Petra farà il suo ritorno alla tenuta sotto la gentile concessione di Leocadia, la quale la inviterà a non commettere degli errori. La donna, però, avrà in mente un piano per vendicarsi del torto subito. Per Manuel, invece, arriverà una lettera misteriosa da parte di sua madre che gli genererà molta preoccupazione. Alla fine, il ragazzo arriverà a compiere un gesto piuttosto significativo.

Anticipazioni de La Promessa fino al 17 maggio: Petra ritorna e organizza la sua vendetta

Nelle prossime puntate de La Promessa i telespettatori avranno modo di assistere al ritorno di Petra alla tenuta. La donna acquisirà nuovamente il ruolo di governante, ma Leocadia ci terrà a mettere le cose in chiaro e ad invitarla a non commettere più degli errori. Petra, dal canto suo, non avrà ancora digerito il torto subito, sta di fatto che inizierà a tramare la sua vendetta. La donna sovraccaricherà di lavoro di lavoro le cameriere, scatenando l'immediata reazione di Maria.

Manuel riceverà una lettera misteriosa da sua madre e poi mentirà a suo padre

Su di un altro versante, poi, Manuel verrà spiazzato dall'arrivo di una lettera inaspettata e misteriosa da parte di sua madre.

L'uomo faticherà a comprenderne il significato, sta di fatto che si rivolgerà a Romulo per chiedere il suo aiuto nella speranza che possa essere in grado di dargli qualche consiglio interessante. Alla fine, poi, Manuel prenderà la decisione di distruggere la lettera che ha ricevuto e racconterà una bugia a suo padre sulla questione.

Adriano in difficoltà alla festa organizzata alla tenuta

Pia e Curro, dal canto loro, saranno molto in ansia per la scomparsa di Esmeralda, di cui si sono perse le tracce. Catalina, invece, darà delle precise istruzioni ad Adriano su come comportarsi alla festa organizzata a La Promessa. Manuel deciderà di non prendere parte a questi festeggiamenti in quanto si dirà convinto che si tratti di una trappola finalizzata a fargli incontrare le spose.

Adriano, nel frattempo, sarà molto nervoso per la festa. Il protagonista riceverà gli ultimi consigli da Ricardo e proverà a fare del suo meglio per comportarsi nel migliore dei modi. Malgrado il tentativo di mantenere la calma, Adriano commetterà svariati errori.