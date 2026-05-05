Le trame delle puntate de La Promessa in programma dall'11 al 17 maggio su Rete 4 rivelano che Petra farà ritorno alla tenuta per prendere la gestione dello staff della tenuta. Manuel, invece, riceverà una lettera da sua madre Cruz.

Petra torna come governante della tenuta

Petra farà ritorno alla tenuta per riprendere il ruolo di governante, che era stato preso da Pia. Leocadia darà il compito all'anziana di non commettere errori.

Pia e Curro, invece, appariranno preoccupati per la strana sparizione di Esmeralda.

Catalina, intanto, darà alcune indicazioni ad Adriano in vista della festa che li nominerà conti.

Successivamente Manuel rimarrà sorpreso quando riceverà una lettera da Cruz dal carcere. L'erede del marchesato chiederà consiglio a Romulo. Il ragazzo inoltre deciderà di non partecipare al party di Adriano e Catalina, credendo che Alonso e Leocadia abbiano intenzione di trovargli moglie.

Manuel nasconde ad Alonso di aver distrutto la lettera di Cruz

Le anticipazioni settimanali de La Promessa rivelano che Petra apparirà molto risentita nei confronti dello staff della tenuta, che l'aveva accusata ingiustamente di aver provocato la scomunica di Padre Samuel. La governante deciderà di vendicare il torto subito, sovraccaricando le cameriere di mansioni. La novità scatenerà la reazione da parte di Maria.

Romulo, invece, informerà Curro che non potrà prendere parte alla festa di Adriano e Catalina.

Manuel, intanto, nasconderà ad Alonso di aver distrutto la lettera ricevuta dalla madre mentre Adriano apparirà sempre più nervoso per il party, tanto da essere incoraggiato da Ricardo. Nonostante questo, il marito di Catalina commetterà diversi errori durante la sua festa per l'investitura a conte.

Leocadia ha minacciato Curro di cacciarlo dalla tenuta

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda ad inizio maggio sui teleschermi di Canale 5, Leocadia ha minacciato Curro di cacciarlo dalla tenuta se continuava ad aiutare Angela, accampanata nei giardini. La darklady ha obbligato tutti i Lujan e lo staff a non portare cibo e coperte alla figlia ribelle.

Martina, invece, ha disubbidito alla darklady, andando a trovare la ragazza con del cibo caldo e delle coperte. In questa circostanza, la donna ha notato che le condizioni di salute di Angela sono peggiorate precipitosamente. Lope e le cuoche, invece, sono apparsi in ansia poiché Adriano e Catalina hanno intenzione di rinunciare al titolo nobiliare offerto da Lisandro. Alonso e Jacobo non sono apparsi d'accordo con la decisione presa dalla coppia. Infine Leocadia ha preteso che Samuel rimanesse alla tenuta nascondendo la sua scomunica.