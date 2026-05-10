Romulo farà un discorso emozionante alla servitù per il suo ultimo servizio a La Promessa: "Siamo una famiglia", dirà, "Sono orgoglioso di voi".

Le anticipazioni rivelano che a un passo dal ricevimento in onore di Adriano, Romulo chiederà alla servitù di dare il massimo. Il maggiordomo ci terrà che tutto sia impeccabile per lasciare un buon ricordo di sé alla fine della sua carriera.

Fermento per la grande festa a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che ci sarà fermento al palazzo per la festa in onore di Adriano. Leocadia raccomanderà a Petra di non farle pentire di averle ridato il posto da governante, pretendendo che tutto sia impeccabile.

Adriano lascerà che Catalina gli insegni le regole principali per comportarsi al meglio di fronte alla nobiltà, ma la tensione aumenterà con l'avvicinarsi della festa. Sarà un'occasione molto speciale anche per Romulo che a breve dovrà salutare i De Lujan dopo una lunga carriera al loro servizio. Il maggiordomo radunerà la servitù e farà un discorso che emozionerà tutti. "Ho una richiesta per voi", dirà Romulo, "Vi chiedo di fare il massimo affinché queste festa sia perfetta". Il maggiordomo preciserà che nonostante tutti abbiano sempre dimostrato un grande impegno, per lui è particolarmente importante lasciare il segno. "Questo è il mio ultimo servizio", dirà, "E voglio che tutti pensino a noi con grande ammirazione".

L'applauso denso di affetto per Romulo

Nelle puntate de La Promessa dall'11 al 17 maggio, Romulo chiederà ai servitori di non deluderlo: "Sono molto orgoglioso di voi". "Dopo trent'anni di carriera, questo è il mio ultimo ballo": l'emozione sarà visibile negli occhi di Romulo che chiederà a Ricardo di lasciare a lui il timone per l'ultima volta. Il maggiordomo continuerà: "Quando ho varcato questa porta per la prima volta", spiegherà, "Speravo di essere degno del mio incarico". Candela dirà a Romulo che è stato sempre il meglio che si potesse sperare e tutti si uniranno al suo pensiero. Il maggiordomo, infine, commuoverà la servitù: "Siamo una famiglia", dirà, "Questa sera il palazzo deve splendere come non mai". Con un grande applauso, tutti esprimeranno il proprio affetto per Romulo.