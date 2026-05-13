In occasione dei nuovi episodi de La Promessa in onda da domenica 17 a sabato 23, la missione di Lope fallisce poiché Amalia e Jacinto lo sorprendono all'interno del palazzo dei Duchi di Carril. Don Romulo invece è pronto a lasciare la tenuta insieme alla sua amata Emilia: il saluto organizzato da Catalina nei confronti del maggiordomo riserva un momento di forte emozione.

Anticipazioni La Promessa

Le anticipazioni legate ai nuovi episodi in programma de La Promessa, vedono Lope nei guai: la missione portata avanti fallisce, perché Amalia e Jacinto nonché scagnozzo del duca sorprendono il ragazzo all'interno del palazzo dei Duchi di Carril.

Approfittando dell'assenza di Manuel, Toño mostra ad Enora il lavoro per la costruzione di un motore e comprende che la ragazza ha una grande abilità nel migliorare la prestazione degli aeroplani.

Al ritorno anche Manuel comprende le qualità della ragazza, tanto che decide di assumerla. Intanto alla tenuta si avvicina il giorno dell'addio di Don Romulo con Emilia: per salutarlo come merita Catalina riunisce tutti al piano superiore; il posto di Don Romulo però non verrà rimpiazzato da Don Ricardo. Angela dopo essere stata importunata dal marchese de Andujar lo aveva minacciato, ma su richiesta della madre e di Lorenzo è costretta a fare un passo indietro e chiedere scusa. Nel frattempo la ragazza intende partire per la Svizzera, ma anche in questo caso torna sui suoi passi e affronta le difficoltà con Curro.

Martina e Catalina discutono poiché la prima si sente esclusa dalla stesura del contratto con i mazzadri, ma l'arrivo del barone cambia gli equilibri: le due cugine infatti, sospettano che il nobile possa mettere un veto alle riforme gestionali di Catalina e Adriano.

Dove seguire la tv soap targata Mediaset

Tutti coloro che intendono seguire gli episodi de La Promessa in chiaro possono farlo dal lunedì alla domenica alle ore 19:45 su Rete4.

Chi invece intende seguire la tv soap iberica con modalità e tempistiche differenti possono farlo on demand sul sito gratuito Mediaset Infinity. Qui è possibile trovare tutti gli episodi andati in onda in precedenza ma anche in anteprima.