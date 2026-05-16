La Promessa torna con una settimana ricca di colpi di scena, sentimenti contrastanti e giochi di potere pronti a ridisegnare gli equilibri della tenuta. Nelle puntate in onda da domenica 17 a sabato 23 maggio alle 19:45 su Rete 4, i protagonisti saranno chiamati a prendere decisioni cruciali, tra ambizioni professionali, segreti sempre più difficili da nascondere e relazioni messe a dura prova. Nulla sarà come prima: tra nuove alleanze e pericolose rivalità, ogni scelta potrebbe cambiare il destino di tutti.

Enora conquista l’hangar, Manuel scopre la verità e nascono nuove tensioni

Durante l’assenza di Manuel, Toño offre a Enora una possibilità inaspettata: lavorare accanto a lui alla costruzione di un motore aeronautico. La giovane sorprende tutti con intuizioni brillanti e soluzioni innovative che migliorano sensibilmente il progetto. Tuttavia, Toño si appropria delle sue idee quando Manuel torna per visionare i progressi. Inizialmente colpito dai risultati, Manuel scopre presto l’inganno e resta profondamente impressionato dal talento autentico di Enora. La sua reazione è immediata: decide di assumerla ufficialmente, aprendo per lei nuove prospettive professionali. Ma non è tutto. La crescente complicità tra Enora e Toño suscita in Manuel un’inquietudine difficile da spiegare, alimentando dubbi che potrebbero trasformarsi in qualcosa di più profondo.

Addii struggenti, fughe inattese e intrighi sempre più pericolosi

Angela, oppressa dalle pressioni familiari, rifiuta di piegarsi alle richieste della madre e di Lorenzo e sceglie di partire per la Svizzera senza avvisare nessuno. La sua fuga sconvolge Curro, che teme di averla persa per sempre. Determinato a non arrendersi, organizza un gesto estremo che riuscirà a commuoverla profondamente, convincendola a restare e ad affrontare il futuro al suo fianco. Nel frattempo, Lope continua la sua rischiosa missione sotto copertura a casa del padre di Vera, il duca De Carril, ma la situazione si complica rapidamente: sospetti, interrogatori e incontri inattesi lo avvicinano sempre di più a essere smascherato.

Parallelamente, a La Promessa si vive un momento carico di emozione con l’addio di Rómulo, omaggiato con affetto e rispetto da tutta la famiglia, mentre nuovi equilibri minacciano di sconvolgere la servitù con l’arrivo di un misterioso candidato. Sul fronte economico, Manuel è sempre più preoccupato: Leocadia detiene ormai la maggioranza della sua azienda e potrebbe avere secondi fini tutt’altro che rassicuranti. Le tensioni crescono anche tra Catalina e Martina, mentre l’arrivo del barone de Valladares rischia di bloccare i cambiamenti appena avviati. Infine, una scoperta destinata a cambiare tutto riapre il caso della gioielleria Llop: nuove rivelazioni potrebbero portare alla luce verità scomode, pronte a scuotere l’intera tenuta.