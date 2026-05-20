Proseguono le puntate de "La Promessa", la nota soap opera spagnola di Rete 4. Le trame degli episodi che saranno trasmessi l'ultima settimana di maggio, ossia da lunedì 25 a domenica 31 contengono diversi colpi di scena, come l'atteggiamento autoritario del nuovo maggiordomo nei confronti della servitù, le tensioni sempre più accese tra Angela e la madre, le interferenze di Leocadia nella vita di Manuel, l'avvicinamento tra Federico e Lope e la malattia improvvisa della figlia di Martina.

La Promessa va in onda tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle ore 19:35.

La nomina di Don Cristobal a maggiordomo della tenuta

Don Cristobal viene nominato nuovo capo maggiordomo della tenuta e ciò suscita in Don Ricardo particolare indignazione per il fatto di non essere stato preso in considerazione. Mentre Tono è al settimo cielo nell'apprendere che Enora è stata assunta da Manuel, Martina e Catalina continuano a litigare sulla gestione de La Promessa, specialmente dopo le lamentele del barone de Valladares sull'aumento della paga dei contadini. De Carril, invece, apprende la triste notizia della scomparsa di Esmeralda. Angela si rifiuta di tornare in Svizzera e di andare a vivere dal marchese de Andujar, ma promette di terminare gli studi. Intanto Don Cristobal si mostra autoritario con la servitù e non vuole riassumere Santos alla tenuta.

Leocadia non accetta Enora

Manuel porta Enora in famiglia, ma Leocadia non è contenta. Angela, invece, continua a non accettare le imposizioni del Capitano e della madre, in quanto vuole decidere da sola della sua vita. Mentre Pia e Ricardo fanno di tutto per convincere il nuovo capo maggiordomo a riassumere Santos, Don Cristobal comunica a Petra che potrà continuare a lavorare alla tenuta, ma solo sotto la sua supervisione. Intanto Manuel si ribella alle interferenze di Leocadia nel rapporto fra lui ed Enora. Lope apprende da Federico la triste storia della sorella Mercedes, mentre Curro è in ansia per i cambiamenti imposti da Don Cristobal.

Federico e Lope sempre più vicini

Mentre Martina e Catalina litigano bruscamente quando quest'ultima viene a sapere che lei e Jacobo hanno visto a sua insaputa il barone de Valladares, Federico e Lope sono sempre più vicini.

Ricardo non riesce ad accettare il fatto di non essere stato nominato nuovo maggiordomo e si confida con Petra [VIDEO]. Nel frattempo Martina fa una proposta importante a Catalina: dividere le proprietà di famiglia, dal momento che non riescono a raggiungere un accordo. Mentre Lope decide di andare via dalla casa di Amalia, Angela raggiunge la stanza di Curro e tra i due si accende la passione. La figlia di Martina si ammala all'improvviso.

Ipotesi trame future: Ricardo potrebbe rivendicare il fatto di essere stato escluso dalla nomina di maggiordomo

Nei prossimi episodi de La Promessa si assisterà all'atteggiamento arrogante e autoritario di Don Cristobal nei confronti della servitù, dopo essere stato nominato nuovo capo maggiordomo della tenuta con grande sorpresa di tutti. In particolare, Ricardo potrebbe rivendicare il fatto di essere stato escluso dalla posizione. Ovviamente si tratta di una semplice ipotesi e non di uno spoiler ufficiale su quanto andrà in onda.