In occasione dei nuovi episodi de La Promessa in onda dall'1 giugno al 7, gli spoiler parlano di Catalina in apprensione a causa delle condizioni di salute peggiorate di Rafaela: la temperatura della bambina non riesce a scendere e nessun medico vuole andare a visitarla. Curro invece cerca di colpire con un vaso Lorenzo, ma interviene Angela ad evitare il peggio.

Anticipazioni La Promessa

Le anticipazioni legate alle nuove trame de La Promessa, annunciano una situazione piuttosto spiacevole per Catalina: la febbre di Rafaela continua a salire e neanche un vecchio rimedio della nonna preparato da Simona riesce a far migliorare le condizioni di salute della bambina.

Intanto Martina mette da parte i dissapori con la cugina e si offre di aiutare Catalina, che a sua volta accetta perché in ansia per la salute di una delle due gemelline. Alonso si offre di andare a cercare un medico ma nessuno vuole visitare la bambina non sapendo di cosa si tratta, mentre Leocadia teme che dietro a questa situazione ci siano le minacce del barone de Valladares. Indignata per la situazione che si sta creando, Simona porta il dottor Guillen alla tenuta ma nonostante le buone intenzioni deve vedersela con Lorenzo e Leocadia.

Enora e Tono invece riescono a realizzare il motore sui cui stavano lavorando e chiamano anche Manuel per festeggiare, ma quest'ultimo è giù di morale perché non riesce a non pensare a Jana.

Durante i festeggiamenti per il motore installato su un aeroplano, Tono e Enora si baciano. Nel frattempo Curro scopre da Lope che Lorenzo ha cercato di ucciderlo, quindi cerca di tirarli un vaso in testa ma il pronto intervento di Angela evita il peggio. Per la coppia però i problemi non sono finiti, perché vengono sorpresi mentre si scambiano un bacio. Infine Petra e Maria cercano di chiamare il Vescovato per indagare su Samuel, ma vengono soprese da Don Cristobal. Quest'ultimo invece dopo aver imposto regole più rigide alla servitù, pretende anche che ogni pietanze prima di essere portata a tavola venga fatta assaggiare a lui.

Dove e quando seguire gli episodi della soap iberica

Gli episodi vengono trasmessi dal lunedì al venerdì su Rete4, alle ore 19:45

Inoltre vengono mandati in replica tutte le mattine alle ore 7:00.

Infine chi intende seguire la soap opera iberica in streaming può farlo sul sito gratuito Mediaset Infinity, dove sono presenti anche gli episodi precedenti.