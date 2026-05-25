Proseguono gli intrighi e i colpi di scena de La Promessa, la soap spagnola in onda quotidianamente su Rete 4 alle 19:45 e disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. Le anticipazioni relative alle puntate in onda da lunedì 1 a domenica 7 giugno raccontano una settimana particolarmente intensa, segnata da scontri familiari, verità nascoste e condizioni sempre più critiche per uno dei personaggi. Tra sospetti, scelte difficili e relazioni clandestine, gli equilibri della tenuta sono destinati a cambiare ancora.

Intrighi, conflitti e sospetti: Curro contro Lorenzo

Nel corso della settimana, le tensioni alla Promessa cresceranno sensibilmente, soprattutto a causa dei contrasti tra Leocadia e Lorenzo, legati anche alla presenza di Angela. Parallelamente, Curro inizierà a nutrire sempre più dubbi sull’attentato subito e arriverà a sospettare proprio di Lorenzo, decidendo di affrontarlo direttamente. La situazione rischierà di degenerare quando Curro tenterà di aggredirlo, ma Angela riuscirà a fermarlo appena in tempo. Tra i due giovani, però, nascerà qualcosa di più profondo: una relazione segreta che potrebbe complicare ulteriormente gli equilibri già fragili nella tenuta. Il loro legame, tuttavia, non passerà inosservato, poiché qualcuno li sorprenderà in un momento intimo.

Nel frattempo, emergono dettagli inquietanti sul misterioso quaderno dai bordi dorati: Lope, tornato alla tenuta, racconterà che è stato distrutto dopo un incontro tra Lorenzo e il duca, alimentando ulteriormente i sospetti e i misteri che circondano la vicenda.

Emergenze e cambiamenti: Rafaela in pericolo e nuove regole alla Promessa

Non saranno solo le tensioni personali a dominare la settimana: anche la salute di Rafaela desterà grande preoccupazione. La donna peggiorerà rapidamente e, in modo inspiegabile, nessun medico sembrerà disposto a visitarla. La situazione apparirà critica finché Simona non riuscirà a portare alla tenuta il dottor Guillen, sfidando apertamente l’autorità di Leocadia e Lorenzo.

Nel frattempo, Cristobal imporrà nuove rigide regole alla servitù, provocando malcontento e disagio tra i domestici. Ricardo, già provato per aver perso il ruolo di maggiordomo, affronterà un periodo di grande sofferenza personale. Sul fronte di Manuel, il giovane marchese resterà profondamente segnato dal pensiero di Jana, rifiutando perfino i festeggiamenti per il nuovo motore. Tuttavia, grazie all’insistenza di Enora, accetterà di effettuare un primo volo di prova, aprendo così una possibilità decisiva: utilizzare l’aeroplano per cercare un medico in grado di salvare Rafaela. Infine, un gesto inatteso di Leocadia – il regalo di un’automobile ad Alonso – aggiungerà ulteriori dinamiche ai rapporti familiari, dimostrando come alla Promessa nulla sia mai davvero semplice o privo di conseguenze.