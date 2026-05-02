Negli episodi de La Promessa in onda dal 3 al 9 maggio, Curro sarà vicino a scoprire la verità sulla morte di Jana ed insieme a Lope cercheranno di introdursi nell'abitazione del padre di Vera per recuperare un quaderno importante.

Inoltre Petra ritornerà nella tenuta e minaccerà la servitù di rendere la loro vita difficile, mentre

Romulo rivela ad Alonso di volere andare via

Martina inviterà espressamente Jacobo a non intromettersi nelle vicende riguardanti Adriano e Catalina. Intanto Teresa sentirà il dialogo tra Emilia e Catalina, riguardante la volontà dell'infermiera di lasciare per sempre la tenuta insieme a Romulo, e ne parlerà con gli altri membri della servitù.

Inoltre Curro farà visita ad Angela e cercherà di convincerla a partire per la Svizzera, così da porre fine alle sue sofferenze. Anche Leocadia troverà la figlia, ma non cambierà idea.

Nel frattempo Romulo rivelerà ad Alonso la volontà di voler andare via dalla Promessa. In tutto questo, Manuel e Tono avranno la conferma che qualcuno si è realmente introdotto nel loro hangar, mentre Simona e Baeza consiglieranno ad Adriano e Catalina di accettare il titolo nobiliare.

Angela si occupa degli inviti per la festa di Adriano

Esmeralda racconterà a Curro l'esistenza di un quaderno, nel quale sono indicati i nominativi dei mandanti dei crimini che potrebbe forse fargli capire chi ha ucciso Jana. Lope e Curro scopriranno che il padre di Vera potrebbe essere coinvolto in attività poco lecite e si attiveranno per introdursi nella sua abitazione, così da recuperare il quaderno.

Nel frattempo Leocadia e Lisandro comunicheranno ad Alonso, Catalina e Martina la volontà di tenere una festa per celebrare il titolo nobiliare di Adriano. De Figueroa darà l'incarico alla figlia di compilare gli inviti dei presenti. In tutto questo, Alonso annuncerà che presto Romulo se ne andrà, mentre Petra ritornerà ed annuncerà alla servitù che renderà la loro vita impossibile.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Pia si è attivata affinché Romulo possa rimanere nella tenuta. Inoltre Leocadia ha intimato Curro e la sua famiglia di non aiutare Angela, la quale si è incappata nei giardini della tenuta.

Manuel e Tono, invece, si sono resi conto che qualcuno si è introdotto nell'hangar, mentre Simona e Candela si sono preoccupate dopo che Adriano e Catalina hanno manifestato l'intenzione di non volere più il titolo nobiliare.