Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma tra un anno su Rete 4 a causa della differenza di messa in onda con La 1 rivelano che Pia scoprirà la verità in merito alla morte di Jana Exposito. La domestica apprenderà che Leocadia aveva comprato il veleno che aveva ucciso la moglie di Manuel.

Pia capisce che Leocadia ha provocato la morte di Jana

Teresa si introdurrà nell'ufficio di Cristobal, dove preleverà una lettera. La donna incontrerò poi Pia, alla quale confiderà di essere certa che il capo maggiordomo la stia tradendo con Mercedes dell'Amor.

Pia deciderà di fare alcune indagini dopo aver letto la missiva rubata da Teresa. La domestica vorrà scoprirà l'identità di Mercedes dell'Amor. Le ricerche della donna la porteranno al registro della gioielleria Llop dove capirà che non era stata Cruz ad acquistare il veleno ma Leocadia. Pia, a questo punto, capirà che la madre di Angela si era sbarazzata di Jana, sotto falsa identità di Mercedes dell'Amor. La donna rimarrà sconvolta, sicura che tale rivelazione possa causare un misfatto all'interno della tenuta.

Il rapporto tra Pia e Ricardo s'incrina

Le anticipazioni della serie tv rivelano che Pia non saprà come muoversi mentre Leocadia farà finta di approvare le nozze tra Curro e Angela. La darklady disprezzerà che sua figlia abbia intrapreso una relazione con un uomo senza titolo nobiliare e figlio illegittimo di Alonso.

Allo stesso tempo, Pia vedrà il suo rapporto con Ricardo incrinarsi sempre di più. La donna informerà Santos che l'ex maggiordomo è coinvolto nella morte di Ana. Il pubblico scoprirà che la donna aveva perso la vita, sbattendo la testa violentemente in terra al termine di un alterno con Ricardo.

Leocadia ha ordinato ad Angela di lavorare per Lorenzo

Nel contempo, negli ultimi episodi de La Promessa andati in onda ad inizio maggio in Italia, Leocadia ha deciso di dare una possibilità ad Angela dopo che aveva rifiutato di lasciare la tenuta per andare in Svizzera. La darklady ha riammesso sua figlia a palazzo dopo aver accusato dei problemi di salute a causa della permanenza nei giardini, dove si era accampata con la sua tenda.

La donna, a questo punto, ha ordinato ad Angela di lavorare come segretaria di Lorenzo. La scelta non ha fatto piacere alla ragazza, che ha dimostrato di non nutrire stima del capitano de La Mata. Nonostante questo, Angela ha iniziato a compilare gli inviti per la festa che sua madre e Lisandro hanno organizzato per festeggiare il titolo nobiliare di Adriano. Romulo, invece, è riuscito a confessare ad Alonso per quale motivo ha deciso di lasciare la tenuta anche con un certo rammarico. Il marchese ha accettato le dimissioni dell'uomo.