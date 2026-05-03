Le anticipazioni spagnole di La Promessa si fanno sempre più intense e cariche di colpi di scena. Al centro delle nuove puntate troviamo una rivelazione destinata a cambiare ogni equilibrio: Pía scopre finalmente chi ha ucciso Jana, portando alla luce una verità scioccante che ribalta completamente le convinzioni dei protagonisti.

Adriano rischia la cecità: Martina chiede aiuto disperatamente

Uno dei momenti più drammatici riguarda Adriano, la cui salute peggiora improvvisamente. Martina si accorge che il ragazzo non riesce più a vedere e, terrorizzata, decide di intervenire immediatamente.

Sarà Alonso a chiamare un medico, ma la diagnosi è devastante: Adriano potrebbe perdere la vista per sempre. Una notizia che sconvolge tutti e apre scenari tragici per il futuro del giovane.

Leocadia “cede” al matrimonio, ma qualcosa non torna

Parallelamente, si sviluppa la storyline legata alle nozze imminenti. Leocadia sembra accettare il matrimonio della figlia con Curro, ma il suo atteggiamento appare ambiguo.

In realtà, tutto lascia pensare che stia solo fingendo di approvare l’unione, nascondendo secondi fini ancora oscuri. Nel frattempo, Alonso rassicura Curro, promettendogli che non baderà a spese per le nozze con Ángela, rendendo l’evento ancora più sfarzoso.

Intrighi e ricatti: Estefanía minaccia Carlo

Non mancano le tensioni sul fronte dei segreti e dei ricatti. Estefanía si avvicina a María Fernández fingendo di aiutarla, ma dietro questo gesto si cela un piano ben preciso.

La donna infatti ricatta Carlo, mettendolo alle strette: se non riceverà del denaro, confesserà di essere incinta di suo figlio. Una minaccia che rischia di distruggere equilibri già fragili.

Il mistero della lettera: il nome “Mercedes del Amor”

Uno degli indizi più importanti emerge grazie a Pía, che racconta a Teresa di aver visto tempo prima una lettera destinata a Cristóbal, firmata da una certa “Mercedes del Amor”.

Un nome che suona familiare e che diventa il punto di partenza per un’indagine sempre più approfondita.

Intanto, Manuel, Curro e Julieta, con l’aiuto di un contabile esperto, scoprono che i libri contabili del Duca di Carril sono falsi, aggiungendo un ulteriore tassello al quadro di inganni.

La sconvolgente verità: Jana è stata uccisa da Leocadia

Il colpo di scena finale arriva quando Pía collega il nome “Mercedes del Amor” al registro di una gioielleria. Da questa scoperta emerge una verità inquietante:

non è stato Cruz l’assassino di Jana.

La vera colpevole è Doña Leocadia, che avrebbe acquistato il veleno proprio sotto quel falso nome.

Una rivelazione che cambia completamente le carte in tavola e apre la strada a nuove tensioni, vendette e inevitabili confronti.

Cosa succederà nelle prossime puntate?

Con questa scoperta, il destino dei protagonisti di La Promessa è destinato a cambiare radicalmente. Pía riuscirà a smascherare pubblicamente Leocadia? E quali saranno le conseguenze per chi ha nascosto la verità fino a ora?

Le prossime puntate promettono sviluppi ancora più sorprendenti, tra segreti, tradimenti e verità pronte a venire a galla.