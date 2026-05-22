Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma a fine maggio su La 1 e tra un anno su Rete 4 rivelano che Alonso comunicherà alla famiglia che Vera è in realtà la figlia dei duchi di Carril. Il marchese ordinerà alla ragazza di abbandonare le funzioni da domestica, volendola come ospite della tenuta.

Alonso dice alla famiglia che Vera è la figlia dei duchi di Carril

Vera scriverà segretamente a sua madre con l'aiuto di Teresa, usando un finto mittente per impedire a suo padre di scoprirlo. La domestica capirà che ci sono delle incongruenze nella versione raccontata dal duca di Carril su Amalia.

Nonostante i tanti dubbi, la ragazza deciderà di tornare dalla sua famiglia. La storyline subirà una svolta quando Alonso rivelerà ai suoi cari la vera identità di Vera durante un pranzo. Il marchese confesserà che la domestica è in realtà Mercedes, la figlia dei duchi di Carril. La notizia scatenerà delle reazioni differenti all'interno della tenuta. Manuel ammetterà di essere a conoscenza della verità. Alonso pregherà suo figlio la massima discrezione per evitare uno scandalo.

Alonso costringe Vera ad abbandonare le sue funzioni da domestica

Le anticipazioni spagnole della soap opera raccontano che Vera raggiungerà lo staff, al quale ammetterà le sue vere origini. Le parole scateneranno l'indignazione da parte di Cristobal mentre Martina apparirà felice che la domestica sia stata finalmente sincera.

Intanto Alonso deciderà di prendere una decisione importante riguardante il futuro di Vera alla tenuta. Il marchese di Lujan costringerà la ragazza ad abbandonare le sue funzioni da domestica. La ragazza diventerà così parte degli ospiti de La Promessa.

Pia, invece, apparirà sempre più indecisa se raccontare a Curro quando scoperto sulla morte di Jana. La domestica non saprà se dire all'ex baronetto di aver scoperto che Leocadia aveva ucciso sua sorella invece di Cruz.

Angela ha deciso di rimanere in Spagna

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda a fine maggio sui teleschermi italiani, Martina si è infuriata per la scelta del marchese di affidare a Catalina e Adriano la gestione della tenuta.

Le due marchesine si sono scontrate anche se il peggio doveva sempre venire con l'arrivo del barone di Valladares. Intanto, Angela ha scelto di rimanere alla tenuta, continuando a ribellarsi alla madre e Lorenzo. La donna stanca di essere tormentata da Leocadia e il capitano de La Mata aveva pensato di trasferirsi in Svizzera per riprendere gli studi universitari senza dire niente a Curro. Un confronto ha però cambiato tutto e Angela ha deciso di rimanere in Spagna.