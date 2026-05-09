Angela sfrutterà il lavoro di segretaria per far arrestare Lorenzo nelle prossime puntate de La Promessa: la ragazza aiuterà Curro a vendicarsi del Capitano.

Le anticipazioni rivelano che Angela riuscirà ad accedere a dei documenti che provano i traffici illeciti di Lorenzo quando era nell'esercito. L'uomo dovrà affrontare il sergente Fuentes che lo arresterà per abuso di potere. Curro e Angela si prenderanno la loro rivincita.

Angela nuova segretaria di Lorenzo a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Angela inizierà a lavorare per Lorenzo come segretaria.

La figlia di Leocadia accetterà a malincuore l'incarico, ma per lei sarà l'unico modo per evitare la partenza forzata per la Svizzera. Per Angela sarà una tortura passare delle ore a contatto con Lorenzo, ma all'improvviso si renderà conto che tutta questa situazione ha un grosso vantaggio. Angela, infatti, spiegherà a Curro che il suo lavoro da segretaria le permette di avere accesso ai documenti di Lorenzo e certamente vi troverà qualcosa di illecito. Curro e Angela uniranno le loro forze per fare in modo che il Capitano paghi, se non per il crimine contro Jana, almeno per tutte le malefatte compiute nella sua vita. Angela riuscirà a trovare delle prove inequivocabili sull'abuso di potere che Lorenzo applicava durante la sua carriera nell'esercito.

Lorenzo cadrà nella trappola di Angela e Curro

Nelle prossime puntate de La Promessa, Angela sfrutterà il suo lavoro di segretaria per incastrare Lorenzo e farlo arrestare. Non sarà facile, ma la ragazza e Curro riusciranno a trovare delle prove schiaccianti per incriminare Lorenzo di traffici illeciti durante il suo servizio. Curro avrà molta paura per Angela e per questo chiederà alla ragazza di non agire, ma di lasciare a lui il compito di rivolgersi alla polizia. Una volta ottenuti i documenti, Curro non dovrà fare altro che trovare un modo per parlare con il sergente Fuentes e consegnare Lorenzo nelle sue mani. Per il Capitano arriveranno tempi duri, perché negherà ogni accusa ma i documenti non lasceranno spazio alle interpretazioni. L'uomo dovrà trascorrere un periodo nel carcere militare.