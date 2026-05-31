Catalina e i contadini spargeranno letame al palazzo del Barone de Valladares umiliandolo nelle prossime puntate de La Promessa: un affronto che il nobile non potrà sopportare.

Le anticipazioni rivelano che Catalina passerà ai fatti e organizzerà una protesta senza precedenti. I contadini riempiranno di letame il piazzale del Barone e Catalina farà sentire la sua voce: "Tu sei questo".

Catalina contro la nobiltà a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Catalina sarà al centro delle prossime trame. La figlia di Alonso, una volta ottenuta la gestione delle terre, sarà decisa a cambiare il sistema.

Catalina e Adriano partiranno pieni di buoni propositi e il loro obiettivo sarà duplicare il salario dei braccianti, ma dovranno scontrarsi con la nobiltà. Il principale oppositore di Catalina sarà il Barone de Valladares che ha già fatto una prima visita a La Promessa nelle scorse puntate. Nelle prossime settimane, l'uomo inizierà una vera e propria guerra contro Catalina che non avrà nessuna intenzione di abbassare la guardia con lui. La prima mossa del Barone de Valladares sarà fare terra bruciata attorno alla famiglia De Lujan, per far capire che è lui ad avere il coltello dalla parte del manico. Quando Rafaela si ammalerà, nessun medico vorrà visitarla e Catalina andrà in panico. La salute della bambina sarà salva solo grazie all'intervento di Simona che chiamerà un medico del popolo.

Questo episodio farà indietreggiare Adriano che proverà a far ragionare sua moglie, ma Catalina non vorrà comunque saperne. La donna avrà tutta la famiglia contro, perché il Barone de Valladares avrà dalla sua parte ben 27 nobili: praticamente tutta la società che conta.

La rivolta di Catalina e dei braccianti

Nelle prossime puntate de La Promessa, Martina e Jacobo proveranno a mediare tra Catalina e il Barone per il bene della famiglia. Valladares, però, all'incontro si rifiuterà di scendere a compromessi e insulterà Catalina dandole della suffragetta. Quando Martina tornerà al palazzo e parlerà con Alonso degli insulti ricevuti, Catalina origlierà tutto e passerà al contrattacco. La donna radunerà i braccianti e organizzerà una protesta a casa del Barone che segnerà un punto di non ritorno.

Catalina e i suoi collaboratori spargeranno letame nel cortile del palazzo Valladares e Catalina urlerà a gran voce: "Non sei altro che questo". La donna si prenderà una bella soddisfazione umiliando il Barone, ma lui non avrà certo intenzione di fargliela passare liscia.