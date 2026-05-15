Nelle puntate in onda in Spagna della soap a La Promessa, i preparativi per il matrimonio di Curro e Ángela stanno scatenando il caos a palazzo, facendo emergere rancori e rivalità tra i protagonisti. Il Marchese di Luján, Leocadia e Lorenzo si mostrano sempre più ostili, mentre Alonso si trova costretto ad affrontare il disprezzo dei suoi pari nei confronti del figlio illegittimo. La tensione è tale che i due cognati arrivano quasi alle mani.

Una lettera ufficiale della Casa Reale, invece, destabilizzerà Curro, che si trova ad affrontare per l'ennesima volta un periodo determinante per la sua vita

Sensi di colpa, segreti e rivelazioni

Mentre le tensioni sociali crescono, Adriano crolla emotivamente, temendo di rappresentare un pericolo per i suoi figli.

La dolce Martina tenta di consolarlo con un abbraccio, e la scena, osservata da Jacobo, lascia presagire conseguenze imprevedibili.

Nel frattempo, la visita imminente del giornalista Aníbal Esparza sconvolge la quiete del palazzo. Ángela invita Curro alla calma e lo convince a riconciliarsi con Pía, ma i guai non finiscono qui: Alonso affronta Vera, rivelandole di conoscere la sua vera identità — Mercedes de Carril — gettandola nello scompiglio.

Amori intrecciati e bugie pericolose

Petra persuade Pía a lasciare in pace la famiglia Pellicer, mentre Santos continua a tormentarsi per la morte di Ana, che definisce un incidente ma che non riesce a dimenticare.

Alonso, deciso a ripristinare l’ordine, sottolinea a Vera che la sua posizione di serva non è degna di una donna di nobili origini.

Lei chiede un mese per sistemare le proprie questioni familiari, promettendo di tenere a bada il padre.

Parallelamente, viene trovata la tata ideale per i figli di Adriano: Camila. Intanto, cresce la complicità tra Manuel e Julieta: un momento di tenerezza nasconde menzogne, poiché Manuel le cela la verità su una telefonata di Vera. Julieta, sospettosa, decide di scrivere a sua madre per scoprire cosa si nasconde dietro le parole del duca.

Passioni che travolgono tutto

María Fernández nota atteggiamenti sospetti in Carlo ed Estefanía, convinta che la coppia nasconda un segreto.L’intervista di Curro si rivela un vero trionfo, suscitando l’orgoglio di Alonso e Martina. Tuttavia, dietro la facciata di successo si consuma una scena carica di emozione: nel tentativo di rassicurare Adriano, Martina lo invita a conoscerla attraverso il tatto — accarezzandole il viso, le guance e le labbra. Un gesto che segna l’inizio di una passione impossibile destinata a cambiare tutto.