Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in onda a fine maggio su La 1 e tra un anno su Rete 4 rivelano che il duca di Carril apparirà pronto a tutto per riavere Vera, scoperto che ha trovato ospitalità da Alonso. L'uomo armato di pistola si introdurrà furtivamente nella tenuta per riprendersi la figlia.

Il duca di Carril minaccia Alonso di denunciarlo per il rapimento di Vera

Alonso confesserà alla famiglia la verità sulle origini di Vera. Il marchese annuncerà che la ragazza è la figlia dei duchi di Carril e che da quel momento sarà la sua ospite alla tenuta.

La novità non piacerà a Leocadia e Lorenzo a differenza di Manuel e Julieta che sosterranno la ragazza. A tal proposito, il marchese apparirà intenzionato a cedere al ricatto del duca di Carril per impedire che l'ex domestica venga portata via. L'iniziativa verrà fermata da Alonso, che arriverà quasi alle mani col padre di Vera. Il marchese, a questo punto, caccerà il nobile, che lo minaccerà di denunciarlo alla guardia civile per il rapimento di Vera.

Il padre di Vera armato di pistola entra a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che Vera si ribellerà ai soprusi di Lecoadia e di Lorenzo. La darklady apparirà molto risentita come il capitano de La Mata. Intanto il duca di Carril farà il suo arrivo alla tenuta per riprendersi la figlia.

Ma quest'ultima rifiuterà di tornare a casa con suo padre, che arrabbiato farà delle nuove minacce ad Alonso. Manuel, a questo punto, prometterà a Vera che prenderanno precauzioni estreme per impedire al duca di Carril di tornare a palazzo.

Il colpo di scena non tarderà ad arrivare quando il nobile entrerà furtivamente nella tenuta armato di una pistola per riprendersi Vera. Sarà in questa circostanza che l'ex domestica aiutata da Julieta si renderanno protagoniste di uno scontro col marito di Amalia dove si udiranno due colpi d'arma da fuoco.

Enora ha dimostrato un grande talento nella costruzione dei modelli per i motori aerei

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda a fine maggio su Rete 4, Lorenzo ha chiesto ad Angela di andare dal suo amico per chiedergli scusa per avergli tirato un pugno in faccia dopo aver rifiutato le sue avance.

Romulo ed Emilia, invece, hanno scelto di sposarsi alla tenuta poiché Petra non voleva far partecipare lo staff alle nozze. Catalina ha ottenuto dal padre il pieno controllo dell'amministrazione del palazzo. Lope, invece, è riuscito ad infiltrarsi dai duchi di Carril mentre Enora ha dimostrato un grande talento nella costruzione dei modelli per i motori aerei. Infine Manuel ha confidato a suo padre che Leocadia possiede più della metà della sua azienda.