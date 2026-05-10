Le trame delle puntate spagnole de La Promessa attualmente in onda su La 1 e trasmesse tra un anno su Rete 4 rivelano che Vera riabbraccerà suo padre a distanza di diverso tempo. Il duca di Carril si scuserà con la figlia per i modi in cui l'aveva trattata, apparendo pronto a riportarla alla tenuta di famiglia.

Vera riabbraccia suo padre

Le attività di Manuel e Ciro con il duca di Carril metteranno Vera in grande difficoltà. Il nobile incontrerà la figlia alla tenuta dove aveva trovato riparo qualche anno prima grazie all'aiuto di Lope. Vera infatti risponderà ad una chiamata di Cristobal nel suo ufficio.

Una volta aperta la porta, la donna si troverà faccia a faccia col nobile, che esclamerà: "ringrazio il cielo per averti trovata sana e salva. Temevo che non ti avrei più rivista o addirittura morta”.

Vera, a questo punto, racconterà tutta la sua storia al genitore. La donna rivelerà come mai ha fatto il suo arrivo a La Promessa e per quale motivo è diventata una domestica. Il duca di Carril apparirà felice di aver ritrovato sua figlia, tanto da dichiarare: “Penserò a come riportarti in famiglia senza causare uno scandalo. Dobbiamo cercare una spiegazione da dare alla nostra cerchia sociale”.

Vera pronta a dare una seconda possibilità al duca di Carril

Le anticipazioni spagnole de La Promessa raccontano che il duca di Carril non perderà l'occasione di scusarsi con la figlia per quello che è successo in passato.

Il comportamento inaspettato del nobile lascerà Vera completamente senza parole. Vera confiderà ai suoi collegi di essere propensa a dare una seconda possibilità al genitore. Vera finirà per tornare a casa dalla sua famiglia? Il duca sarà davvero sincero con lei?

Curro è apparso sempre più vicino a trovare l'assassino di Jana

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa che sono andate in onda ad inizio maggio su Rete 4, Curro è apparso sempre più vicino a scoprire la verità sull'omicidio di Jana (Ana Garces). L'ex baronetto ha appreso che esiste un quaderno custodito dal duca di Carril in cui sono annotati i nomi di coloro che hanno organizzato complotti contro le famiglie dell'alta società spagnola.

Esmeralda, prima di far perdere le proprie tracce, ha detto a Curro che quel quaderno potrebbe essere la chiave per ritrovare l'assassino di Jana. Il ragazzo, a questo punto, ha chiesto a Vera di aiutarlo a trovare un modo per entrare nella tenuta dei duchi di Carril. Petra, invece, ha fatto ritorno alla tenuta dopo che era stata ingiustamente accusata di aver provocato la scomunica di Padre Samuel. La governante è apparsa più cattiva di prima, decisa a vendicarsi dello staff per il torto subito.