Un triste destino attende Adriano nelle prossime puntate de La Promessa: l'abbandono di Catalina, la cecità e l'amore impossibile per Martina gli renderanno la vita difficile.

Le anticipazioni tv rivelano che la vita di Adriano sarà sconvolta da una serie di eventi che non gli daranno pace. L'uomo crescerà da solo i suoi bambini, ma perderà la vista. Martina sarà una presenza importante per lui, ma il loro sarà un amore impossibile.

La breve felicità di Adriano a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa annunciano che Adriano diventerà uno dei personaggi più sfortunati della soap.

Il marito di Catalina sta vivendo il momento più felice della sua vita: ha appena sposato la donna dei suoi sogni e ha avuto due splendidi gemelli da lei. Adriano, inoltre, è stato insignito del titolo di conte e ha ricevuto da Alonso l'incarico di gestire la tenuta con Catalina. Tutto questo, però, durerà davvero molto poco, perché l'ombra di Leocadia è pronta a distruggere la felicità dei due coniugi. La donna, come sempre, agirà nell'ombra e studierà un piano infallibile che la dipingerà, ancora una volta, come totalmente estranea ai fatti. Catalina finirà nel mirino del barone de Valladares che la minaccerà con la vita dei suoi figli, imponendole di partire per sempre. L'uomo le intimerà di non tornare mai più a Lujan, o i suoi figli moriranno.

Catalina sarà costretta a fingere che andare via sia una sua scelta e questo getterà Adriano nella disperazione.

La vita metterà Adriano a dura prova

Nelle prossime puntate de La Promessa, la vita di Adriano sarà completamente stravolta. L'uomo dovrà ricominciare da solo con i suoi bambini e la sua vita si complicherà moltissimo a causa dei sentimenti per Martina. Quest'ultima ricambierà l'amore per Adriano, ma si tratterà di una storia impossibile, visto il suo fidanzamento con Jacobo e la parentela con Catalina. Adriano, quindi, sarà condannato a soffocare un sentimento impossibile, ma il destino continuerà ad accanirsi contro di lui. Come se non bastasse, Adriano perderà anche la vista in seguito ad una malattia. L'uomo dovrà combattere anche contro la sua cecità che gli renderà la vita davvero difficile.