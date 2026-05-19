Leocadia si sbarazzerà per sempre di Catalina nelle prossime puntate de La Promessa: la donna costringerà la figlia di Alonso a lasciare marito e figli.

Le anticipazioni rivelano che Leocadia agirà sempre nell'ombra e la farà franca anche questa volta. Catalina, infatti, sarà minacciata dal Barone de Valladares che la costringerà a non tornare mai più in paese, pena la vita dei bambini.

Catalina sarà il nuovo ostacolo per Leocadia a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Leocadia non vivrà affatto bene il nuovo status sociale di Adriano.

L'antipatia della donna si rafforzerà quando Alonso affiderà a Catalina e a suo marito la gestione della tenuta. Leocadia dovrà trovare al più presto un modo per sbarazzarsi della figlia del marchese e ci riuscirà. Ad indicare alla signora De Figueroa la strada vincente sarà la stessa Catalina che, ingenuamente, porterà avanti una politica a favore dei braccianti. L'ostinazione e gli ideali della nuova contessina serviranno ad inimicarsi tutta la nobiltà e Leocadia non farà altro che cavalcare quest'onda, fingendosi estranea a tutto. Il nemico principale di Catalina diventerà il Barone de Valladares. Quest'ultimo ostacolerà il lavoro di Adriano e di sua moglie in tutti i modi, ma non servirà a nulla.

Catalina proseguirà per la sua strada e le minacce di Valladares si faranno sempre più preoccupanti. Alla fine, l'uomo minaccerà Catalina con la vita dei suoi figli, intimandole di lasciare Lujan per sempre.

Leocadia dietro ogni scomparsa, ma nessuno sospetterà di lei

Nelle prossime puntate de La Promessa, Catalina lascerà Adriano e i bambini dicendo che è stata una sua scelta. In realtà la donna sarà costretta da Valladares che le intimerà di non tornare più se vuole che i suoi figli continuino a vivere. L'addio sarà straziante, ma le brutte sorprese non finiranno qui. Una volta compiuta la sua missione, Valladares andrà da chi gli ha commissionato tutto: Leocadia. Si scoprirà, quindi, che dietro le lotte e la partenza di Catalina c'era lei. Ancora una volta, la donna riuscirà a vincere senza destare alcun sospetto. Nessuno, infatti, si renderà conto che Leocadia sta seminando vittime nella famiglia Lujan.