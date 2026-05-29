Le trame delle nuove puntate de La Promessa in programma attualmente in Spagna e tra un anno sui teleschermi italiani rivelano che Lorenzo vedrà Leocadia e Cristobal scambiarsi un bacio appassionato. Il capitano de La Mata userà tale scoperta per tenere in pugno la darklady.

Cristobal bacia Leocadia

Vera inizierà la sua nuova vita come ospite a La Promessa, affrontando l'ostilità di Leocadia e Lorenzo. Il resto della casa, invece, sosterrà la duchessina soprattutto Manuel e Giulietta. Lo staff, intanto, si accorgerà dello strano atteggiamento di Pia, che apparirà distrutta dopo non essere riuscita a confessare a Curro il coinvolgimento di Leocadia nella morte di Jana.

Il comportamento della donna sarà notato sia da Teresa che cercherà d'aiutarla che da Cristobal, che la informerà che se farà un nuovo disastro non esiterà a licenziarla. Il maggiordomo capo incontrerà poi Leocadia presso i giardini della tenuta. L'uomo infonderà coraggio alla madre di Angela poiché vedrà la sua autorità alla tenuta crollare giorno dopo giorno. Sarà in questa circostanza che Cristobal non esiterà a baciare la darklady.

Lorenzo vede Leocadia baciarsi con il maggiordomo capo

Le anticipazioni spagnole de La Promessa rivelano che Lorenzo vedrà Leocadia e Cristobal baciarsi. Il capitano de La Mata non esiterà ad affrontare la darklady, comunicandole di averla vista in atteggiamenti compromettenti col maggiordomo capo.

La donna negherà di essersi baciata ma le parole non saranno credute da Lorenzo, il quale chiamerà Cristobal. Ma anche quest'ultimo confermerà la versione di Leocadia. Lorenzo non si lascerà abbindolare dai due amanti, tanto da arrivare a ricattarli. L'uomo costringerà Leocadia a mettere in cattiva luce Curro con Lisandro se non vuole che la sua storia con Cristobal diventi di dominio pubblico. La donna sarà costretta ad accettare il ricatto del capitano de La Mata.

Il barone di Valladares ha fatto il suo arrivo a La Promessa

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda a fine maggio su Rete 4, Angela ha convinto Leocadia a permetterle di rimanere alla tenuta. La ragazza ha deciso di lasciarsi andare con Curro, tanto da vivere un momento di grande intimità con lui.

L'amore della coppia ha incontrato dei nuovi ostacoli. Lorenzo non ha sopportato la pace che è stata fatta e per questo ci ha voluto mettere lo zampino. Il barone di Valladares, invece, ha fatto il suo arrivo alla tenuta, facendo tremare Catalina. Il nobile si è opposto ad aumentare il salario dei braccianti come invece voluto dalla contessa. Il barone non ha cambiato atteggiamento nemmeno dopo il confronto con Catalina, Maria e Alonso.