Lorenzo tradirà Leocadia per salvarsi dalle minacce di Curro nelle prossime puntate de La Promessa: "Ha ucciso lei Jana", dirà spiegando al ragazzo come ha fatto a risalire a lei.

Le anticipazioni rivelano che Lorenzo dirà a Curro che Leocadia è una cliente della gioielleria Llop ed è stata lei a comprare il veleno. Il ragazzo, tuttavia, non crederà alla verità del Capitano perché Leocadia è sempre stata gentile con sua sorella.

Il futuro di Angela in pericolo a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che il legame tra Lorenzo e Leocadia sarà al centro delle prossime trame.

I consigli del Capitano saranno accolti senza obiezioni da Leocadia che imporrà a Angela di lavorare per lui in cambio del suo ritorno al palazzo. Presto, però, tutto precipiterà: Lorenzo pretenderà di sposare Angela e per riuscirci ricatterà Leocadia con il suo segreto più oscuro. Il Capitano dirà alla sua amica che sa perfettamente che è stata lei a togliere la vita ad Angela ed è pronto a denunciarla se non farà ciò che le ordina. Leocadia, messa alle strette, sarà disposta a sacrificare la felicità di sua figlia pur di restare impunita. Lorenzo manterrà la parola data? Il Capitano resterà in silenzio sul segreto di Leocadia, ma solo fino a quando gli converrà. Angela sarà disperata all'idea di dover sposare un uomo che odia e Curro non resterà certo a guardare.

Il valletto, dopo aver accumulato rabbia e umiliazioni, rapirà Lorenzo lo nasconderà nella stanza segreta, dove nessuno potrà trovarlo. Lo scopo principale di curro sarà quello di costringere Lorenzo a confessare l'omicidio di Jana, visto che lui lo riterrà l'unico possibile colpevole.

Curro negherà la verità sulla morte di Jana

Nelle prossime puntate de La Promessa, Lorenzo sarà picchiato e minacciato da Curro con un'arma. Il ragazzo obbligherà l'uomo a confessare tutte le sue malefatte, a partire dal veleno acquistato dalla gioielleria Llop per far fuori Jana. Lorenzo, però, non potrà confessare un reato mai commesso ed insisterà nel proclamarsi innocente. Ad un certo punto, l'uomo tradirà Leocadia e indirizzerà i sospetti di Curro su di lei.

"È stata Leocadia a comprare il veleno", dirà, "Mi ha regalato una spilla acquistata dalla gioielleria Llop". "Leocadia ha ucciso Jana", dirà ancora implorando Curro di credergli. La versione di Lorenzo sarà la pura verità, ma Curro non riuscirà a credergli: "Leocadia è sempre stata gentile con Jana", urlerà, "Non può essere stata lei".