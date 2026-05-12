Maria e Petra diventeranno amiche nelle prossime puntate de La Promessa: tutto avrà inizio quando la governate si ammalerà gravemente.

Le anticipazioni rivelano che vedere Petra molto fragile risveglierà in Maria un grande affetto nei suoi confronti. La cameriera resterà al suo capezzale e pregherà per la sua guarigione.

Petra e Maria sul piede di guerra a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa annunciano un grande cambiamento per Petra e Maria. Nelle puntate in onda, la governante e la cameriera sono acerrime nemiche. Maria è sul piede di guerra perché non sopporta l'atteggiamento dispotico di Petra.

Quest'ultima, invece, ha il dente avvelenato da quando Maria l'ha accusata ingiustamente di aver denunciato Samuel. Le liti tra le due donne saranno all'ordine del giorno ancora per diverse settimane e Petra, come promesso, renderà a tutti la vita impossibile. Un imprevisto, però, cambierà per sempre il corso degli eventi. Tutto avrà inizio con una banale ferita che Petra si procurerà facendo giardinaggio. Samuel la medicherà e tutto sembrerà risolto. Nei giorni seguenti, però, durante l'ennesimo scontro con Maria, Petra perderà i sensi. La cameriera soccorrerà la governante che le chiederà di non dire nulla ai suoi colleghi. Maria accetterà di accontentare Petra e inventerà una scusa per la sua assenza.

Con il passare dei giorni, la governante avrà una salute molto altalenante che precipiterà all'improvviso e metterà tutti in allarme.

Una bella amicizia nata da una grave malattia

Nelle prossime puntate de La Promessa, Petra si ammalerà gravemente e Maria sarà al suo capezzale lei nei momenti più difficili. La cameriera, infatti, scoprirà di provare un affetto sincero per Petra e la aiuterà con i massaggi. Le condizioni della governante peggioreranno ulteriormente e la diagnosi del medico non lascerà spazio a speranze: "Ha il tetano, morirà", dirà. Grazie a Manuel si riuscirà a trovare un vaccino efficace e Petra si riprenderà proprio quando tutto sembrerà perduto. La malattia retrocederà giorno dopo giorno, ma l'amicizia con Maria resterà sincera e Petra non tornerà mai più la donna dispotica di un tempo.