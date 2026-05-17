Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma a breve su Rete 4 rivelano che Cristobal e Leocadia dimostreranno di nascondere un segreto che rischierà di essere scoperto da Pia. La domestica metterà le mani su di una lettera d'amore che la darklady ha scritto al maggiordomo capo.

Cristobal e Leocadia sono amanti da oltre vent'anni

Cristobal si introdurrà furtivamente in camera di Leocadia dove farà l'amore con lei. Il pubblico scoprirà che i due sono amanti da oltre vent'anni e che lei l'ha aiutato ad essere assunto a La Promessa al posto di Ricardo in seguito all'addio di Romulo.

La darklady pretenderà che il maggiordomo capo non racconti a nessuno della loro relazione segreta. Cristobal dirà alla donna che terrà il massimo riserbo sulla vicenda, promettendole di aiutarla a vendicarsi della famiglia di Cruz. L'uomo, nel frattempo, non potrà fare a meno di notare una strana sintonia sorta tra Pia e Ricardo. Il maggiordomo capo si schiererà contro la coppia, mettendoli di fronte ad una scelta difficile.

Pia ha messo le mani su una lettera d'amore di Leocadia

Le anticipazioni della soap opera rivelano che Cristobal dirà a Pia e Ricardo che hanno una settimana di tempo per scegliere chi tra loro due dovrà rimanere a La Promessa. Lo staff prenderà le difese dei due dipendenti mentre Cristobal vorrà allontanare per sempre Pia da Ricardo, contando sull'appoggio di Leocadia.

Tuttavia, quest'ultima cambierà idea alla scoperta del vero motivo dell'astio tra Adarre e il maggiordomo capo. Petra racconterà alla darklady che qualche giorno prima Cristobal aveva rimproverato aspramente Pia per avergli consegnato una lettera in ritardo. Leocardia comprenderà che la domestica era entrata in possesso di una delle lettere d'amore che scriveva a Cristobal con un nome fittizio per non farsi scoprire. Il maggiordomo capo preciserà alla darklady di aver allontanato Pia non solo per la storia con Ricardo ma anche per paura di essere scoperto.

Manuel ha ricevuto una lettera da parte di sua madre Cruz

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda a metà maggio su Rete 4, Alonso, Leocadia e Lisandro hanno ideato un party per Adriano e Catalina con uno scopo ben preciso.

I tre hanno avuto intenzione di presentare alcune donne single a Manuel per farle dimenticare Jana e sopratutto sistemare i conti in banca. Il marchesino ha inizialmente rifiutato la proposta per poi partecipare alla festa dove ha fatto la conoscenza di Enora. Allo stesso tempo, Manuel ha ricevuto una lettera da parte di Cruz, rinchiusa in carcere con l'accusa di aver posto fine alla vita di Jana. L'uomo ha gettato la missiva nelle fiamme dopo averla letta.