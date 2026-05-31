Le trame delle puntate de La Promessa in onda attualmente in Spagna e tra un anno su Rete 4 annunciano l'uscita di scena di Santos Pellicer. Il valletto perderà la vita per mano del duca di Carril che gli sparerà un colpo di pistola.

Il duca di Carril spara a Santos e Julieta

Il duca di Carril farà il suo arrivo alla tenuta per portare via Vera. La ragazza rifiuterà di lasciare La Promessa insieme al padre, che perderà completamente la ragione. L'uomo approfitterà di un momento di distrazione dello staff per entrare furtivamente alla tenuta. Il duca di Carrill, a questo punto, sarà protagonista di uno scontro a fuoco con sua figlia e Julieta con conseguenze drammatiche.

Il nobile non esiterà a ferire la moglie di Ciro all'addome con uno sparo quando cercherà di difendere Vera. Sulla scena sopraggiungerà Santos, il quale si prenderà anche lui un proiettile. Vera chiamerà i soccorsi mentre suo padre scapperà dalla tenuta.

Santos perde la vita dopo essere stato colpito al cuore da uno sparo

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che Manuel organizzerà il trasferimento dei feriti nelle sue stanze. Carlo e Samuel porteranno Santos mentre Ciro e il marchesino faranno lo stesso con Julieta. Quest'ultima verrà operata d'urgenza dal dottor Peribanez, che apparirà soddisfatto dell'esito dell'operazione anche se dovranno stare attenti alle possibili complicazioni.

Santos, invece, riceverà brutte notizie da parte del medico.

Ricardo e Petra scopriranno che il proiettile ha colpito il cuore del valletto, danneggiando i vasi sanguigni. Pellicer informerà il figlio che il dottore non può fare nulla per lui. Il giovane rifiuterà ogni farmaco, deciso a dire addio ai suoi compagni pienamente cosciente. Il ragazzo saluterà Petra, le cuoche e Carlo, ai quali chiederà scusa per i problemi che ha causato in passato. Alla fine, Santos dirà addio suo padre Ricardo prima di chiudere gli occhi per sempre.

Angela ha scelto di rimanere alla tenuta

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda a fine maggio su Rete 4, il barone di Valladares ha fatto il suo arrivo alla tenuta, gettando nel panico Martina e Catalina.

L'uomo non è apparso felice della scelta delle due donne di alzare i salari dei braccianti. Angela, invece, ha scelto di rimanere alla tenuta dopo aver parlato con Curro. La ragazza e l'ex baronetto hanno vissuto la loro prima volta nei locali della servitù. Manuel ha affrontato Leocadia dopo aver scoperto che ha pesantemente criticato la sua scelta di assumere Enora come sua dipendente. L'uomo ha informato la darklady che il suo status di creditrice non le dà il diritto d'intervenire nelle decisioni della sua azienda.