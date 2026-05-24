Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma nelle prossime settimane su Rete 4 rivelano che Tono accuserà alcuni sensi di colpa dopo aver scoperto che Manuel sta avendo alcuni problemi con la sua società a causa di Leocadia e Pedro Farrè.

Manuel scopre che Leocadia gli ha nascosto una telefonata di Farrè

Leocadia nasconderà Manuel che Pedro Farrè vuole continuare ad investire nel progetto dei motori aerei ideato da Tono ed Enora. La darklady utilizzerà questo stratagemma affinché il marchese le domandi altro denaro per continuare a produrre i macchinari in cambio della maggioranza della società.

L'uomo rimarrà spiazzato dalla richiesta e si arrabbierà quando scoprirà che Leocadia gli ha nascosto una telefonata di Pedro. La darklady respingerà le accuse, facendo credere di aver capito male la chiamata. Ma il vedovo di Jana non crederà alla sua versione, tanto da cercare un modo per sbarazzarsi della madre di Angela.

Tono accusa dei sensi di colpa nei confronti del marchesino

Le anticipazioni della soap opera raccontano che Alonso si schiererà dalla parte di Leocadia per via dei molti favori fatti alla famiglia. Manuel, invece, chiamerà Pedro Farré per offrirle il 60% dell'impresa che appartiene alla darklady al doppio del suo valore. L'imprenditore accetterà di acquistare le quote, tanto che Leocadia apparirà molto offesa dal gesto.

La donna, a questo punto, telefonerà a Pedro per convincerlo a comprare il 40% delle azioni di Manuel. In questo modo, la madre di Angela ripagherà il vedovo di Jana della sua stessa moneta.

Manuel chiederà consiglio a Enora e Tono. La donna cercherà di convincerlo ad accettare i soldi di Leocadia mentre il saldatore apparirà molto scettico. Il figlio di Simona si sentirà responsabile dei problemi di Manuel poiché aveva ceduto parte delle sue azioni a Leocadia per ripagare i suoi debiti di gioco. Alonso, intanto, chiederà a Manuel e la darklady di appianare le divergente tra di loro. Il marchesino accetterà di vendere le sue quote a Pedro Farrè salvo cambiare idea quando Angela scomparirà nel nulla.

Angela ha respinto le avance del marchese de Andujar

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda a fine maggio su Rete 4, Angela ha respinto le avance del marchese de Andujar, dandogli un pugno in faccia dopo che le aveva toccato il fondo schiena. Lorenzo ha pregato la ragazza di chiedere scusa al marchese. Romulo ed Emilia, invece, hanno deciso di sposarsi alla tenuta prima di sposarsi per una località di mare dove hanno preso un'abitazione. Petra ha proibito allo staff di prendere parte alla cerimonia dei due colleghi.