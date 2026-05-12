Nella villa della famiglia Luján tutto cambierà radicalmente. La serie La Promessa vedrà infatti Lorenzo pagare per i suoi crimini, troppi e mai smascherati. Nelle prossime puntate della soap, le trame evolveranno modo significativo. Curro raggiungerà finalmente uno dei suoi più grandi obiettivi. Nonostante la rabbia di Ángela, infuriata perché Curro contatterà il colonnello Fuentes senza prima consultarla, lui riuscirà a mettere Lorenzo in seria difficoltà davanti alle autorità di palazzo.

Tuttavia, l'attenzione sarà concentrata sul capitano De la Mata che cadrà più in basso che mai.

Forse finirà persino accanto a Cruz, dietro le sbarre?

Tutto cambia tra la servitù

Nella zona riservata al personale, Samuel non verrà accolto bene da Cristóbal. Petra affronterà apertamente il nuovo maggiordomo, mentre Toño suggerirà a Ballesteros di visitare il rifugio per comprendere meglio l’impegno del sacerdote.

María Fernández scoprirà che l’uomo che ama non abbandonerà il sacerdozio, mentre la distratta Vera tenterà di ricontattare la sua famiglia. Nel frattempo, Catalina troverà conforto nella gratitudine dei contadini più umili, e Adriano con Alonso rafforzeranno il loro legame discutendo delle preoccupazioni riguardo alla figlia del marchese.

Dopo il litigio con Leocadia, Manuel affronterà Alonso, deciso a difendere la propria posizione.

La signora Figueroa sosterrà che tutto sarà frutto di un malinteso e prometterà maggiore attenzione in futuro.

Sostenuta dai contadini, Catalina continuerà la sua battaglia per la giustizia sociale, incrinando ulteriormente i rapporti con Adriano, Jacobo e Martina. Curro dovrà gestire la delusione di Ángela, che lo accuserà di tradimento per aver allertato Fuentes. La presenza del colonnello seminerà inquietudine, soprattutto in Lorenzo, timoroso che dietro ci sia qualcosa di più grave.

Vera mostrerà forti segni di stress emotivo, mentre Toño ed Enora consolideranno la loro relazione nel caos generale. Il ritorno di Samuel come sacerdote ferirà María Fernández e scatenerà un violento scontro tra Petra e Cristóbal, che rifiuterà la sua permanenza a La Promessa.

In arrivo tensioni e piani segreti

Cristóbal continuerà a opporsi alla presenza di Samuel, trovando in Petra l’unica ad affrontarlo apertamente. L’uniforme del colonnello Fuentes metterà tutti a disagio, soprattutto Lorenzo, che finirà in una posizione insostenibile.

Nel frattempo, Manuel rischierà la sua azienda proponendo a Leocadia un affare che lei non approverà. Ángela resterà delusa da Curro, e solo Pía potrà intercedere per riconciliarli. Tuttavia, Santos rimarrà impietoso con Ricardo e Pía, spingendo Ricardo a elaborare un piano per annullare il suo matrimonio con Ana.

Sospetti e rivelazioni: Curro consegna Lorenzo al colonnello

Manuel si troverà ancora confuso riguardo alla sua azienda e al comportamento ambiguo di Leocadia, mentre osserverà con sospetto la felicità di Toño ed Enora.

María Fernández scoprirà un legame romantico tra i due e confiderà ai colleghi il timore che Toño sia già sposato.

Vera e Lope ideeranno un piano rischioso per contattare il fratello della ragazza e decideranno di scrivergli una lettera. Samuel continuerà a creare discordie tra i domestici e Cristóbal, ma Toño e Petra difenderanno con determinazione la sua figura, fino al punto in cui Toño chiederà al maggiordomo di accompagnarlo al rifugio.

Contemporaneamente, Adriano e Alonso rafforzeranno la loro alleanza condividendo la preoccupazione per Catalina, mentre Martina accoglierà il Barone di Valladares, desideroso di discutere la loro disputa. L’episodio culminerà con il gesto di Curro, che tradirà Lorenzo consegnandolo al colonnello Fuentes, provocando l’arresto clamoroso del capitano davanti a tutta la famiglia.