Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma attualmente su La 1 e tra un anno sui teleschermi di Rete 4 rivelano che Adriano deciderà di fare una passeggiata per la tenuta nonostante abbia perso la vista. Durante il tragitto, l'uomo rimarrà vittima di una drammatica caduta dalle scale che farà preoccupare tutti.

Adriano ha una drammatica caduta dalle scale

Adriano entrerà in crisi quando perderà la vista. Tutti si augureranno nella pronta guarigione del conte compresa Martina. I due passeranno sempre più tempo insieme, finendo per lasciarsi andare ad un bacio appassionato.

Martina e Adriano non appariranno pentiti di essersi baciati anche se decideranno di non ripeterlo più a causa di Jacobo. Quest'ultimo, intanto, proporrà ad Adriano di memorizzare il palazzo per ottenere l'autonomia. Dopo aver fatto alcune passeggiate insieme a Jacobo e Martina, il marito di Catalina deciderà di farne una da sola, finendo per rimanere vittima di un incidente. L'uomo cadrà rovinosamente dalla scala della tenuta, tanto da venire soccorso da Martina e Curro

Adriano chiede a Martina di allontanarsi da lui

Le anticipazioni spagnole de La Promessa rivelano che Cristobal accuserà Pia di aver provocato l'incidente di Adriano per non aver pulito in maniera adeguata le scale della tenuta.

Il dottore, intanto, visiterà il marito di Catalina, al quale gli suggerirà di stare al riposo. In questa circostanza, Martina rimarrà al fianco dell'uomo, dimostrando che i sentimenti provati per lui sono molto più profondi quando immaginava. Pertanto, Adriano chiederà alla cugina di Catalina di allontanarsi da lui per portare rispetto a Jacobo.

Lope ha portato avanti una rischiosa missione per aiutare Curro

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda a fine maggio su Rete 4, Lope ha accettato di portare avanti un piano rischioso per aiutare Curro a scoprire la verità sulla morte di Jana. L'uomo ha voluto recuperare il quaderno dalla copertina dorata per dare una svolta alle indagini sul decesso della moglie di Manuel.

Alla tenuta, invece, c'è stata molta tensione tra Catalina e Martina. Quest'ultima non è riuscita a nascondere l'amarezza di essere stata esclusa nella gestione degli affari della tenuta. Lo scontro tra le due cugine ha rischiato di compromettere il loro rapporto anche se hanno dovuto occuparsi di un altro problema con l'arrivo del barone di Valladares. Infine Romulo è apparso deciso a lasciare la tenuta per rifarsi un futuro in una casa sul mare insieme a Emilia. Alonso ha regalato l'abitazione al suo maggiordomo di fiducia che ha accettato il regalo con grande sorpresa.