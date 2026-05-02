Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma nei prossimi mesi su Rete 4 raccontano che Catalina sarà costretta ad abbandonare i figli ed il marchesato a causa delle minacce del barone di Valladares. Quest'ultimo minaccerà la donna di uccidere i suoi gemelli se non lascia la tenuta.

Catalina lascia il marchesato

Il barone di Valladares minaccerà Catalina dopo che capeggerà una rivolta operaia per garantire più diritti agli operai. Il nobile chiederà alla marchesina di lasciare il marchesato, considerandola la colpevole della situazione.

Anche la Casa Reale non apparirà contenta del comportamento di Catalina e per questo invierà una missiva ad Alonso, esprimendo il suo disappunto. La ragazza, a questo punto, crederà che l'unica soluzione sia quella di scappare dal marchesato insieme ai figli e Adriano. Ma quest'ultimo rifiuterà di eseguire la richiesta della moglie, che deciderà di andarsene via da sola coi figli. Il barone di Valladares tornerà a farsi minaccioso con Catalina, appreso le sue intenzioni: "Se mettete di nuovo piede in questa terra, la persona di fiducia che ho a La Promessa si occuperà di uccidere i vostri figli."

Catalina abbandona i suoi due figli

Le anticipazioni della soap opera rivelano che Catalina sarà costretta ad accettare la richiesta di Valladares, che le ordinerà di scrivere una missiva d'addio con cui salutare i suoi cari.

Dopo aver scritto la lettera, il barone darà l'opportunità alla donna di salutare i suoi figli per l'ultima volta. In questa circostanza, la donna dirà ai due gemelli: "Vorrei che poteste capirmi, miei figli, ma faccio questo per l'immenso amore che ho per voi. Vi porterò sempre in fondo al mio cuore, perché siete la cosa migliore della mia vita. E se mi odierete per avervi abbandonato così, spero che qualcuno vi dirà che l'ho fatto a causa dell'immenso amore che ho per voi. Mi dispiace."

Manuel e Tono hanno scoperto che qualcuno si è introdotto nell'hangar

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda ad inizio maggio su Rete 4, Manuel e Tono hanno lavorato giorno e notte alla realizzazione di tre motori aerei.

Il marchesino è apparso felice di aver raggiunto tale obbiettivo che ha permesso di saldare i debiti con Leocadia. Manuel e Tono sono apparsi comunque spaventati quando hanno scoperto che qualcuno si è introdotto furtivamente nell'hangar. L'uomo ha deciso d'indagare per capire chi stesse spiando il suo lavoro. Curro, a questo punto, ha aiutato Manuel a trovare la soluzione più adatta. Allo stesso tempo, l'ex baronetto è apparso entusiasta d'incontrare Esmeralda e scoprire cosa volesse dirgli del bracciale.