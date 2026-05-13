Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma nelle prossime settimane su Rete 4 rivelano che Cristobal sarà contrario alla storia d'amore nata tra Pia e Ricardo. Il maggiordomo capo vorrà uno tra la domestica e il padre di Santos via dalla tenuta entro due settimane.

Cristobal spia Ricardo baciarsi con Pia

Ricardo informerà Pia di voler chiedere l'annullamento delle sue nozze con Ana per vivere il loro amore alla luce del sole. L'uomo andrà incontro ad una cocente delusione dopo aver parlato con Padre Samuel. Quest'ultimo dirà che la Sacra Rota non gli concederà l'annullamento poiché dal legame con Ana è nato Santos.

Ma Ricardo non si arrenderà di fronte alle difficoltà, iniziando a passare diverso tempo insieme a Pia. L'atteggiamento desterà le ire di Petra, la quale accuserà la domestica di stare seducendo un uomo sposato.

Nel frattempo, Cristobal si renderà conto che tra Pia e Ricardo c'è un rapporto che va oltre la semplice amicizia. Il maggiordomo capo rimprovererà l'uomo dopo averlo visto baciarsi con la domestica in una stanza della tenuta.

Cristobal e l'ultimatum a Ricardo e Pia

Le anticipazioni della soap opera spagnola rivelano che Cristobal sarà contrario alla storia d'amore tra Pia e Ricardo e per questo vorrà parlarne col marchese. La coppia, a questo punto, crederà di avere una punizione esemplare ma le cose prenderanno un'altra piega.

Cristobal informerà Leocadia della simpatia sorta tra Pia e Ricardo. Il maggiordomo capo informerà i due amanti che non possono più stare alla tenuta e per questo li darà due settimane giorni di tempo per separarsi. L'ultimatum metterà in crisi i due e tutto lo staff della tenuta.

Leocadia ha ordinato ad Angela di lavorare per Lorenzo

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa che sono state trasmesse ad inizio maggio in prima visione su Rete 4, Manuel e Tono non sono riusciti a catturare il ladro nell'hangar mentre Leocadia e Lisandro hanno annunciato di voler fare una festa per festeggiare il nuovo titolo nobiliare di Cristobal. La darklady inoltre ha obbligato sua figlia a lavorare come segretaria di Lorenzo.

La giovane ha iniziato a compilare gli inviti per la festa.

Alonso, invece, ha comunicato che Romulo ha dato le dimissioni e che ha scelto di trasferirsi con Emilia in un paesino vicino al mare. Vera e Curro hanno deciso di inviare Lope a casa del duca di Carril per recuperare il quaderno, capace di svelare l'assassino di Jana. Petra, intanto, ha fatto ritorno alla tenuta, assicurando che avrebbe reso la vita a tutti quanti un vero inferno dopo essere stata ingiustamente accusata di aver messo in cattiva luce Samuel con la curia.