Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma prossimamente su Rete 4 rivelano che Lorenzo finirà in arresto grazie ad Angela e Curro. Quest'ultimo troveranno alcune prove per incastrare il capitano de La Mata di traffici illeciti di armi.

Lorenzo in arresto grazie ad Angela e Curro

Curro sarà sempre più sicuro che il capitano de La Mata sia coinvolto nella morte di Jana. L'ex baronetto organizzerà un piano per incastrare l'uomo di fronte alle sue responsabilità. L'occasione arriverà quando Angela troverà alcuni documenti compromettenti su alcuni traffici illegali di Lorenzo.

Curro deciderà di farlo finire in carcere seppur con un'accusa diversa. L'uomo si metterà in contatto col sergente Cifuentes che farà il suo arrivo a La Promessa. L'uomo di legge giungerà improvvisamente a palazzo mentre Lorenzo sarà intento a fare colazione col resto della famiglia. In questa circostanza, alcuni militari chiederanno al capitano de La Mata di seguirlo presso il comando militare. Tutti rimarranno sconvolti tranne Angela e Curro. Sarà in questa circostanza che l'ex baronetto sussurrerà all'orecchio dell'uomo che è la sua giusta punizione per la morte di Jana.

La detenzione di Lorenzo è lampo

Le anticipazioni della serie tv rivelano che la detenzione del capitano sarà lampo poiché tornerà alla tenuta dopo una settimana.

Lorenzo riuscirà a far ricadere le accuse di traffici illeciti di armi grazie alle sue influenti conoscenze. Il ritorno dell'uomo manderà in crisi Angela e Curro, che temeranno le conseguenze. Lorenzo lascerà da parte la figlia di Lecoadia, preferendo concentrarsi sull'ex figliastro. L'uomo chiederà a Curro perché lo considera l'assassino di Jana, sottolineando che il responsabile è già stato arrestato. Il capitano minaccerà l'ex baronetto di fargli fare la stessa fine che aveva fatto Eugenia dopo un violento scontro verbale.

Angela ha subito una molestia dal marchese di Andujar

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda ad metà maggio su Rete 4, Angela è stata molestata dal marchese di Andujar, che le ha toccato il fondo schiena.

La donna ha tirato un pugno in faccia all'uomo. Angela ha detto a Lorenzo che non avrebbe detto niente a sua madre di quello che l'è successo anche se lo ha avvertito che l'avrebbe informata qualora le molestie fossero continuate. Lope, invece, ha ricevuto i complimenti affettuosi da parte di Romulo, in procinto di lasciare la tenuta in seguito allo sposalizio con Emilia. Manuel ha chiesto ad Enora di raggiungerlo nell'hangar per poi cacciarla in malo modo davanti ad Tono mentre Lisandro si è congedato da Leocadia.