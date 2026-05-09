Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma nelle prossime settimane di programmazione su Rete 4 rivelano che Cristobal dimostrerà di nascondere un segreto in seguito al suo arrivo alla tenuta. Il nuovo maggiordomo capo risulterà essere l'amante di Leocadia.

Cristobal passa sempre più tempo con Angela

Cristobal prenderà il posto di Ricardo come maggiordomo capo della tenuta in seguito all'addio di Romulo. L'uomo proibirà a tutto lo staff di nominare Baeza, minacciando di licenziarli e obbligando Lope a tornare ad essere un valletto.

Cristobal instaurerà inoltre un rapporto conflittuale con Petra e spierà il legame tra Ricardo e Pia. L'uomo diventerà molto intransigente quando dovrà vedersela con Curro e Angela. Il maggiordomo capo spiegherà alla ragazza come funzionano i turni della servitù. Cristobal approfitterà di questa chiacchierata per fare dei complimenti ad Angela, considerata piuttosto intelligente grazie ai suoi studi fatti in Svizzera. Petra non potrà fare a meno di notare l'atteggiamento diverso che l'uomo riversa sulla ragazza rispetto ad altri.

Il maggiordomo capo e Lecoadia hanno una relazione segreta

Le anticipazioni della serie tv rivelano che Petra avviserà Leocadia che Cristobal ha passato molte ore chiuso in un ufficio insieme a sua figlia.

Quella sera stessa, il maggiordomo capo s'introdurrà nella camera dove avrà una notte di passione con la darklady. I telespettatori scopriranno che la madre di Angela e l'uomo hanno una relazione segreta da diverso tempo. Leocadia chiederà a Cristobal come mai si sia intrattenuto per ore con Angela, dando l'impressione di stare nascondendo qualcosa.

Alonso ha accettato le dimissioni di Romulo dalla tenuta

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda ad inizio maggio sui teleschermi italiani, Leocadia ha permesso alla figlia di far ritorno alla tenuta dopo che si era accampata nei giardini per evitare di trasferirsi in Svizzera. La donna ha dimostrato empatia nei confronti di Angela dopo aver scoperto le sue pessime condizioni di salute.

Nonostante questo, la darklady ha ordinato alla primogenita che una volta ristabilita avrebbe dovuto lavorare per Lorenzo come sua segretaria personale. Petra, invece, ha fatto ritorno alla tenuta dopo che era stata ingiustamente accusata della scomunica di Padre Samuel. La governante è apparsa decisa a vendicarsi dei colleghi. Romulo, intanto, ha informato Alonso che avrebbe lasciato la tenuta insieme ad Emilia per vivere il loro amore in una cittadina di mare. Il marchese ha accettato le dimissioni dell'anziano uomo sebbene a malincuore.