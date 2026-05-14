Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma prossimamente su Rete 4 rivelano che Vera informerà Lope di sentire la mancanza di suo fratello. Il cuoco prenderà in mano la situazione, organizzando un incontro tra la sua amata e Federico.

Vera sente la mancanza del fratello

Lope tornerà alla tenuta dopo aver passato alcuni giorni nella tenuta dei duchi di Carril per investigare per conto di Curro sulla morte di Jana. Durante la trasferta, il cuoco stringerà un rapporto con Federico, il quale gli confiderà di sentire profondamente l'assenza di sua sorella scappata dalla tenuta dopo aver querelato suo padre Gonzalo per i suoi loschi affari.

Una volta tornato a La Promessa, Lope parlerà del ragazzo a Vera, la quale inizierà a sentire la sua mancanza e per questo gli chiederà di aiutarla a organizzare un incontro.

Lope fa in modo che Vera riesca a incontrare Federico

Le anticipazioni della soap opera rivelano che Lope deciderà di aiutare la fidanzata, scrivendo una missiva a Federico in cui gli chiederà di raggiungerlo nel marchesato di Lujan visto che Vera ha intenzione di raccontarle la verità in merito al suo addio. La lettera finirà nelle mani di Amalia, la quale raggiungerà La Promessa per dire alla figlia che è stata imprudente. La duchessa di Carril informerà Vera che Federico è schierato dalla parte de padre, tanto che avrebbe potuto rivelare il suo nascondiglio.

In un secondo incontro, Amalia rivelerà alla figlia di aver mentito sul secondogenito solo per proteggerla da Gonzalo.

Lope, a questo punto, prenderà in mano la situazione e chiamerà alla tenuta dei Carril, riuscendo a parlare con Federico. Quest'ultimo arriverà a La Promessa dove riabbraccerà sua sorella Vera, che gli racconterà la sua storia ed i motivi per il quale ha denunciato loro padre. Federico prometterà di proteggere il segreto della sorella una volta che sarà tornato a casa. La presenza del ragazzo susciterà la curiosità di Cristobal, il quale cercherà di capire la sua identità, facendo alcune domande a Lope.

Manuel ha raccontato una bugia ad Alonso

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda ad inizio maggio in televisione, Manuel è rimasto sconvolto dalla missiva che Cruz gli ha fatto recapitare direttamente dal carcere.

Romulo ha consigliato all'erede del marchesato di aprire la lettera nonostante abbia chiuso i rapporti con la genitrice. Manuel ha deciso di bruciare la missiva dopo aver letto il contenuto. Il vedovo di Jana ha poi raccontato al padre di non aver aperto la busta e di non sapere cosa volesse sua madre. Il giovane ha mentito ad Alonso che ha tirato un sospiro di sollievo.