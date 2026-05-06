Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma nelle prossime settimane su Rete 4 rivelano che Curro consegnerà al sergente Fuentes alcuni documenti che dimostrano che Lorenzo è immischiato in alcuni traffici illeciti. L'uomo di legge non esiterà ad arrestare il capitano de La Mata nel corso di un pranzo in famiglia.

Curro convoca il sergente Fuentes alla tenuta

Curro crederà che Lorenzo abbia assassinato sua sorella Jana grazie ad alcune indagini eseguite da Lope e Pia. L'ex baronetto apprenderà l'esistenza di alcuni documenti che provano che il capitano de La Mata è diventato ricco grazie ad alcuni traffici loschi.

Angela cercherà di consigliare Curro a non fare gesti inconsulti ma lui farà di testa sua, innescando una lite furiosa con Lorenzo. Quest'ultimo arriverà a dare un pugno in pieno stomaco all'ex figliastro. Curro, a questo punto, si metterà in contatto col sergente Fuentes per chiedergli di raggiungere La Promessa. Lorenzo apparirà molto in ansia all'arrivo dell'uomo di legge.

Lorenzo finisce in carcere

Le anticipazioni della soap opera spagnola rivelano che Lorenzo temerà che l'arrivo di Fuentes non sia del tutto casuale. Il nuovo arrivato incontrerà segretamente Curro una volta preso alloggio per qualche tempo alla tenuta. L'ex baronetto consegnerà al sergente alcuni documenti, capaci d'incastrare Lorenzo di traffici illeciti.

L'uomo rassicurerà Curro che non metterà in mezzo Angela per il ritrovamento del fascicolo.

Il funzionario dell'esercito avrà così un duro confronto col capitano de La Mata, al quale ammetterà che a denunciarlo è stato il suo ex figliastro. In questa circostanza, Fuentes informerà Lorenzo di non avere dubbi della sua colpevolezza. Due militari, a questo punto, procederanno all'arresto dell'uomo nel corso di una colazione. Il capitano de La Mata prima di andarsene minaccerà Leocadia di farla pagare cara a Curro e Angela, certo del loro coinvolgimento. La darklady non apparirà preoccupata certa che trascorra il resto dei suoi giorni in prigione. Allo stesso tempo, Alonso noterà che i giornali non hanno riportato la notizia dell'arresto del cognato, tanto da credere che sia molto strano vista la notorietà della famiglia coinvolta nello scandalo.

Candela e Simona hanno capito che Petra non è coinvolta nella scomunica di Petra

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda ad inizio maggio su Rete 4, Candela e Simona hanno compreso che Samuel ha cercato di riabilitare la figura di Petra davanti ai loro occhi. Le due cuoche come tutti i domestici hanno compreso che l'ex governante non è immischiata nella scomunica del prelato da parte della curia.