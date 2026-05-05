Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma a breve su Rete 4 rivelano che Maria si sentirà presa in giro da Padre Samuel che le aveva detto che avrebbe lasciato la chiesa per stare con lei. La domestica scoprirà che il prelato aveva raggiunto la sua famiglia, che l'ha aiutato ad evitare la scomunica.

Maria presa in giro da Samuel

Samuel si recherà al vescovado per scoprire se i suoi superiori hanno deciso di radiarlo dal suo ordine. Il sacerdote rassicurerà Maria di voler lasciare la tonaca per vivere il loro amore alla luce del sole.

La domestica entrerà in agitazione quando scoprirà che Samuel non si è recato all'appuntamento con la curia. La donna come Petra temeranno che gli sia successo qualcosa di grave. Manuel inizierà subito alcune indagini scoprendo che Samuel si trova a casa dei suoi genitori. Maria non capirà come mai il suo amato si è recato a trovare la famiglia con cui aveva interrotto ogni rapporto.

Qualche tempo dopo, Samuel tornerà a La Promessa con indosso l'abito talare, facendo intende di aver deciso di continuare la sua missione religiosa. Petra si feliciterà alla scoperta che il prelato non ha tradito la chiesa per amore di Maria. Allo stesso tempo, la domestica si sentirà presa in giro sopratutto quando l'uomo parlerà dell'incontro avuto coi suoi genitori.

Padre Samuel rivela di essere in procinto di partire per alcune missioni umanitarie

Le anticipazioni della soap opera rivelano che il sacerdote dirà a Maria che la sua famiglia ha chiesto aiuto ad alcuni loro amici influenti per evitare la sua scomunica. Samuel concluderà di essere in procinto di partire per alcune missioni umanitarie all'estero. Il prelato dirà poi a Petra di voler continuare a dormire nei locali riservati alla servitù con la speranza di ottenere il perdono di Maria.

Cristobal si opporrà alla decisione di Samuel anche se cambierà presto idea grazie all'intervento di Tono, che gli mostrerà il rifugio che aveva costruito per i bisognosi.

Simona ha consigliato a Catalina e Adriano di accettare il titolo nobiliare

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda ad inizio maggio sui teleschermi di Rete 4, Manuel e Tono hanno appreso he qualcuno si è introdotto di nascosto nell'hangar. L'operaio ha sospettato che una figura misteriosa volesse fargliela pagare per i debiti di gioco. Simona e Romulo, invece, hanno consigliato a Catalina e Adriano di accettare il titolo nobiliare senza esitazioni. Curro si è recato a trovare Angela per cercare di convincerla a partire per la Svizzera dove continuare i suoi studi universitari. Infine Romulo ha dato le sue dimissioni ad Alonso.