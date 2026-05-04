Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma attualmente su La1 e tra un anno su Rete 4 rivelano che Martina apparirà sempre più in ansia per le condizioni di salute di Adriano. Preoccupazione che aumenterà quando scoprirà che il marito di Catalina rischia la cecità.

Martina preoccupata per le condizioni di salute di Adriano

Martina riceverà una bella notizia. Pilarcita informerà la donna che il Consiglio prenderà in mano il progetto dopo essere rimasta molto colpita dalla sua visita al rifugio dei più bisognosi. La notizia scatenerà l'euforia della giovane, anche se la sua felicità non sarà totale perché le condizioni di salute di Adriano continueranno a peggiorare.

Una volta tornata alla tenuta, Martina avrà un incontro con Jacobo per capire se la loro relazione possa avere un futuro. Il colpo di scena non tarderà ad arrivare quando Adriano riaprirà gli occhi dopo aver superato lo stato febbrile. L'uomo andrà incontro ad una brutta sorpresa quando scoprirà di non vedere. Martina sarà inorridita da ciò che sta accadendo.

Adriano scopre che potrebbe diventare cieco per sempre

Le anticipazioni della soap opera spagnola rivelano che Martina allarmata per le condizioni di salute di Adriano chiamerà un dottore che possa visitarlo immediatamente. Il medico informerà la donna che il marito di Catalina potrebbe diventare cieco per sempre. La notizia spezzerà il cuore di tutti e sopratutto di Martina, che dimostrerà di nutrire più di un semplice affetto per lui.

Nel frattempo, Pia farà una scoperta sconvolgente su Leocadia. La domestica apprenderà che la darklady è l'amante di Cristobal e che ha posto fine alla vita di Jana, comprando il veleno alla gioielliera Llop.

Manuel ha accettato di vendere i suoi motori aerei

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda ad inizio maggio in televisione, Lisandro ha donato un titolo nobiliare ad Adriano e Catalina (Carmen Asecas) in segno di riconoscenza per avergli salvato la vita. Il contadino non ha condiviso il nome che gli ha regalato il duca. Martina ha ripreso duramente Jacobo per la sua invidia nei confronti di Adriano.

Leocadia, intanto, ha minacciato Curro (Xavi Lock) di licenziarlo se continua a portare viveri ad Angela accampata nel giardino della tenuta.

Manuel, invece, ha accettato di vendere i suoi motori aerei appena costruiti mentre Samuel ha fatto una dichiarazione a Maria, che l'ha lasciata senza parole. Il sacerdote ha detto di essersi denunciato alla curia pur di stare insieme a lei. Infine Romulo ha detto ad Emilia di essere pronto a lasciare la tenuta per trasferirsi in un posto di mare insieme a lei.