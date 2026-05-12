Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma nelle prossime settimane su Rete 4 rivelano che Martina vorrà andarsene a causa delle continue liti con Catalina per via della gestione della tenuta. La scelta giungerà alla contessa, che deciderà di fare qualcosa.

Catalina prende la gestione della tenuta insieme ad Adriano

Alonso offrirà a Catalina e Adriano la gestione degli affari della tenuta, mantenendo Martina all'oscuro di tutto. I conti decideranno di aumentare lo stipendio agli agricoltori e migliorare le loro condizioni di lavoro.

Tutto questo susciterà l'ira del barone di Valladares, il quale pretenderà il ripristino delle vecchie condizioni. Martina si schiererà della parte del nobile mentre Catalina non potrà contare nemmeno sull'appoggio di Alonso. La ragazza, a questo punto, minaccerà di abbandonare La Promessa con Adriano ed i bambini. Valladares, nel frattempo, obbligherà Catalina a ripristinare le vecchie condizioni lavorative, mostrandole un documento firmato da altri trenta nobili. Adriano cercherà di convincere la moglie ad ascoltare le richieste del loro nemico. In questo modo, il matrimonio dei conti entrerà in crisi.

Martina vuole mettere un po' di distanza dalla cugina

Le anticipazioni della serie tv rivelano che l'aria testa all'interno della tenuta peggiorerà quando Martina vorrà mettere un po' di distanza con Catalina per evitare di mettere in crisi il loro rapporto.

La contessa chiederà perdono alla cugina quando scoprirà che intende andarsene. La donna farà poi pace con Adriano, promettendogli di tornare la donna innamorata di un tempo.

Catalina e Martina, a questo punto, proporranno a Valladares di aumentare solo un poco gli stipendi degli operai per non dare troppo nell'occhio. Tutto questo porterà a sgradite novità...

Romulo ha dato le sue dimissioni

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda ad inizio maggio in televisione, Curro ha scoperto una pista per trovare l'assassino di Jana. L'uomo è venuto a conoscenza dell'esistenza di un quaderno, in cui vi sono scritti i nomi di coloro che hanno commesso crimini ai danni delle famiglie nobili spagnole.

Esmeralda, invece, ha fatto perdere le proprie tracce mentre Petra ha fatto ritorno alla tenuta, da cui era stata allontanata dopo essere stata ingiustamente incolpata della scomunica di Padre Samuel. La donna è apparsa decisa a farla pagare cara allo staff. Infine, Romulo ha dato le sue dimissioni ad Alonso, deciso a ricostruire un futuro al fianco di Emilia in una cittadina di mare. Il marchese ha chiesto all'anziano un favore prima di lasciare la tenuta per sempre.