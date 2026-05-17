Le prossime puntate de La Promessa in onda su Rete 4 si preannunciano cariche di emozioni, colpi di scena e verità scomode destinate a cambiare gli equilibri del palazzo. Le anticipazioni spagnole rivelano che, al centro della scena, ci sarà Adriano, improvvisamente colpito da cecità, che dovrà affrontare una nuova fragilità mentre Martina gli resta accanto più che mai. Il loro legame, ormai impossibile da ignorare, li porterà a superare ogni limite. Nel frattempo, Alonso è deciso a difendere suo figlio Curro e a proteggere il futuro della sua famiglia, anche a costo di scontrarsi con chiunque.

Tra segreti svelati, tradimenti economici e identità nascoste, ogni personaggio si troverà di fronte a scelte difficili che potrebbero cambiare il destino della tenuta per sempre.

Adriano e Martina tra passione e pericolo: un equilibrio sempre più fragile

La cecità improvvisa di Adriano sconvolge la quiete del palazzo, ma non spezza la sua determinazione. Con il supporto costante di Martina, il giovane prova a riadattarsi alla sua nuova condizione, arrivando perfino a esplorare gli ambienti affidandosi alla memoria. Proprio questa ritrovata autonomia, però, lo porterà a un momento drammatico: una caduta dalla scalinata rischierà di compromettere ulteriormente la sua salute. Il legame tra Adriano e Martina diventa sempre più intenso.

Dopo essersi lasciati andare a un bacio carico di sentimento, i due decidono di fermarsi per rispetto di Jacobo. Tuttavia, la tensione emotiva resta altissima e non sarà facile mantenere le distanze. Quando Adriano inizierà a migliorare, la gioia sarà accompagnata da una decisione sofferta: allontanarsi per non ferire chi li circonda. Intanto, intorno a loro, la situazione si complica. L’arrivo della governante Camila introduce nuove dinamiche, mentre Jacobo spinge Adriano a diventare indipendente. Ma gli eventi dimostrano che la strada verso l’equilibrio sarà tutt’altro che semplice. Intanto, Ricardo confessa a Petra di aver ucciso accidentalmente Ana e che Santos è a conoscenza di questo segreto

Intrighi, segreti e rivelazioni: il palazzo sull’orlo del caos

Parallelamente al dramma personale di Adriano, il palazzo è attraversato da tensioni sempre più forti.

Curro riceve un misterioso telegramma dalla Corona che lo richiama a Madrid per discutere della sua baronia, scatenando sospetti e timori. Alonso, deciso a proteggerlo, organizza la sua partenza e gli affida persino una lettera segreta per il re. La verità più sconvolgente, però, riguarda Vera: la giovane viene smascherata e la sua reale identità — figlia dei duchi di Carril — viene finalmente rivelata. La scoperta genera scandalo e rabbia, costringendo Alonso a imporre il silenzio per evitare conseguenze devastanti. Nonostante ciò, Vera decide di dire la verità anche agli altri, mettendo a rischio la propria permanenza a La Promessa. Sul fronte economico, il disastro è totale: Manuel scopre che l’investimento con il duca di Carril è una truffa.

Il confronto con il nobile non solo conferma l’inganno, ma apre a un ricatto pericoloso che coinvolge l’intera famiglia. A complicare ulteriormente la situazione ci pensano i segreti che continuano a emergere: dalla finta gravidanza di Estefanía, che alimenta sospetti e tensioni, fino alle verità taciute su Jana, la cui morte nasconde responsabilità oscure. Pía è combattuta se rivelare tutto a Curro, mentre altri personaggi si trovano a fare i conti con colpe e confessioni.