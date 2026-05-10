Le anticipazioni spagnole de La Promessa annunciano colpi di scena inaspettati nelle prossime puntate in onda su Rete 4. Pia avrà finalmente ricomposto l’intero mosaico e capirà che dietro la firma “Mercedes del Amor” si nasconderà Leocadia, la donna che avrà tolto la vita a Jana. Mentre la verità starà per travolgere l’intero palazzo, Adriano precipiterà nell’incubo della cecità improvvisa, una diagnosi che potrebbe non lasciare scampo. Sullo sfondo, Manuel, Curro, Vera e l’intera famiglia Luján verranno trascinati in una catena di rivelazioni destinate a cambiare tutto.

Pia scoprirà l’assassina di Jana e il palazzo rischierà di esplodere

Pia, dopo aver letto le lettere firmate da Mercedes del Amor, capirà che la mano che ha ucciso Jana è quella di Leocadia. La governante vivrà ore di tormento, divisa tra il bisogno di proteggere Curro e la paura che la verità possa distruggere l’intera tenuta. Teresa, intanto, le confiderà di voler chiudere con Cristóbal, convinta di essere stata tradita. Manuel rivelerà ad Alonso il segreto di Vera: la ragazza è la figlia del Duca di Carril, una rivelazione destinata a scatenare un effetto domino. Estefania continuerà a premere su Carlo per rendere pubblica la gravidanza, mentre Martina tenterà di riportare Adriano alla lucidità, ricordandogli che la malattia non lo definisce più.

Il confronto tra Pía e Leocadia degenererà: la domestica, divorata dall’odio, sarà a un passo dal perdere il controllo. Da quel momento, nulla potrà più tornare come prima.

Il ricatto del Duca, la cecità di Adriano e l’ascesa pubblica di Curro

Il Duca di Carril userà la minaccia dello scandalo per impedire ad Alonso di rivolgersi alla Guardia Civile. Il Marchese, impossibilitato a reagire legalmente, punterà allora sulla reputazione di Curro, annunciando una rubrica mondana dedicata al ragazzo. La decisione scatenerà l’ira di Lorenzo e Leocadia, contrari a esporre un figlio illegittimo. Nel frattempo, Adriano dovrà affrontare la diagnosi più temuta: la perdita della vista potrebbe essere definitiva.

Jacobo lo spronerà a memorizzare ogni angolo della casa, ma l’uomo, troppo sicuro di sé, rischierà un incidente con uno dei bambini. Martina gli starà accanto, fino a un momento di intimità che cambierà il loro equilibrio. Alonso convocherà Vera e le rivelerà di conoscere la sua vera identità, lasciandola sconvolta. La ragazza chiederà un mese prima di tornare dal padre, mentre Manuel e Julieta vivranno un avvicinamento sempre più evidente, nonostante il segreto che lui continuerà a nasconderle. L’intervista di Curro con il giornalista Esparza si rivelerà un trionfo, riempiendo di orgoglio Alonso e Martina. Ma proprio quando l’atmosfera sembrerà rasserenarsi, un telegramma della Casa Reale arriverà a La Promessa, indirizzato a Curro: il contenuto potrebbe ribaltare ogni certezza.